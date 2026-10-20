O pană de curent survenită în centrul de date Google Cloud din Londra (zona europe-west2) a provocat întreruperi majore ale serviciilor digitale din Marea Britanie și Europa. Avaria a generat disfuncționalități la bănci digitale precum Revolut și Halifax, la firme de curierat precum DPD, dar și la nivelul sistemului de audieri video din cadrul instanțelor de judecată. Google a confirmat remedierea incidentului energetic și inițierea procesului treptat de recuperare a sarcinilor de lucru.

Impactul penei Google Cloud asupra infrastructurii digitale și procesul de recuperare a serviciilor

Conform datelor furnizate de BBC News, o avarie tehnică majoră apărută la infrastructura Google Cloud a provocat întreruperi semnificative în funcționarea mai multor platforme digitale și servicii financiare. Incidentul s-a produs în regiunea de date europe-west2, localizată în Londra, Marea Britanie. Problemele au început să fie raportate în jurul orei 07:00 BST (23:08 PDT), când sistemele de monitorizare au înregistrat erori în lanț la nivelul rețelei.

BREAKING: Multiple online services are down or ‘experiencing issues.’ Google Cloud has reported „issues” in its western Europe region affecting dozens of websites, including; Revolut, Royal Mail and HSBC. Latest updates ➡️ https://t.co/qG8LyDjpag 📺 Sky 501 https://t.co/UqZkdVc8Sv — Sky News (@SkyNews) October 20, 2026

Compania Google a transmis că problema a fost cauzată de un incident de alimentare cu energie electrică în zona de disponibilitate europe-west2-b. Reprezentanții diviziei cloud au precizat că impactul direct al evenimentului energetic a fost atenuat, iar echipele de inginerie au demarat procedurile pentru restabilirea treptată a serviciilor afectate. În declarațiile oficiale ulterioare, Google a menționat că a început să observe o recuperare a infrastructurii și că prioritizează restaurarea sarcinilor de lucru existente, estimând că restabilirea completă se va finaliza în scurt timp.

Afectarea serviciilor bancare și a aplicațiilor financiare

Pana de la centrul de date din Londra a avut consecințe imediate asupra sectorului financiar. Banca digitală Revolut a confirmat apariția unor disfuncționalități care au împiedicat accesul utilizatorilor la anumite funcționalități ale aplicației. Compania a dat asigurări publice că fondurile și datele clienților rămân în deplină siguranță și că echipele sale tehnice colaborează pentru remedierea situației create de infrastructura terță.

De asemenea, utilizatorii instituției bancare Halifax au raportat dificultăți la accesarea aplicației mobile și a paginii web. Banca a recunoscut existența problemelor tehnice și a direcționat clienții către suportul telefonic pe durata întreruperii. Grupul bancar Lloyds a anunțat că monitorizează situația, menționând că aplicația sa a rămas funcțională, deși unii clienți au întâmpinat dificultăți în accesarea altor servicii conexe online.

Aplicația de gestionare a bugetului personal Emma a fost, la rândul său, indisponibilă. Reprezentanții companiei au subliniat că oprirea serviciului reprezintă o problemă tehnică direct legată de pana Google Cloud și au precizat explicit că nu este vorba despre un incident de securitate cibernetică sau o breșă de date.

Blocaje în sistemul judiciar și în serviciile de curierat

Consecințele întreruperii de rețea s-au extins dincolo de domeniul financiar. HM Courts and Tribunals Service din Marea Britanie a raportat probleme tehnice la Cloud Video Platform (CVP), sistemul utilizat pentru desfășurarea audierilor judiciare de la distanță. Asociația Avocaților Pledanți din Domeniul Penal (Criminal Bar Association) a semnalat că avocații din acuzare și apărare nu au putut continua procesele și audierile programate în numeroase instanțe din Anglia și Țara Galilor, fapt ce a îngreunat eforturile de reducere a restanțelor din sistemul judiciar.

În sectorul logisitic, compania de curierat DPD a raportat probleme de conexiune care au afectat funcționarea site-ului său web. Platforma Downdetector, specializată în monitorizarea penei de servicii digitale, a înregistrat o creștere bruscă a numărului de reclamații pentru o gamă variată de site-uri și aplicații comerciale începând cu orele dimineții.

Specificul regiunii de date europe-west2

Google Cloud reprezintă unul dintre principalii furnizori de servicii de computație în nor din lume, alături de platforme precum Amazon Web Services (AWS) și Microsoft Azure. Acești furnizori pun la dispoziție infrastructură de stocare, management de date și instrumente pentru dezvoltatori, organizate pe regiuni geografice formate din centre de date individuale sau clustere de centre de date.

Regiunea europe-west2 este singura regiune Google Cloud amplasată în Marea Britanie. Din acest motiv, orice disfuncționalitate apărută la acest nivel are un efect de cascadă asupra companiilor și instituțiilor din Marea Britanie și din restul Europei care depind de această infrastructură regională.

Acesta nu este primul incident major înregistrat la centrul de date din Londra. În iulie 2022, regiunea europe-west2 a suferit o oprire masivă cauzată de defectarea sistemelor de răcire în timpul unui val de căldură extremă. La acel moment, compania a fost nevoită să oprească un număr mare de servere pentru a preveni supraîncălzirea și riscul de incendiu, anunțând ulterior o revizuire globală a sistemelor de răcire. Reprezentanții tehnici au precizat că incidentul curent nu are legătură cu temperatura ambientală sau cu sistemele de răcire, ci a fost determinat strict de pana de alimentare cu energie electrică.