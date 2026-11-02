Memorandum între Serviciul Român de Informații și Transportation Security Administration, din SUA. Schimb de informații pentru securitatea aviației civile din ambele state

Serviciul Român de Informații și Transportation Security Administration (TSA) din SUA au încheiat luni un Memorandum care permite celor două instituții să coopereze și să facă schimb de informații relevante pentru securitatea aviației civile din ambele state, anunță SRI.

TSA se află în subordinea Departamentului de Securitate Națională al SUA și are drept obiectiv protejarea sistemului de transport național.

Documentul a fost semnat, din partea TSA, de ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg, iar, din partea SRI, de directorul interimar Răzvan Ionescu.

Și ambasada SUA a marcat evenimentul printr-o postare pe Facebook.

„Relația SRI cu agențiile SUA este deosebit de valoroasă pentru noi, din perspectiva schimbului de informații și a derulării de activități comune, în plan operațional, analitic și de pregătire, și este una care ne inspiră și ne obligă să menținem un nivel înalt de calitate și profesionalism”, a declarat generalul Răzvan Ionescu, în cadrul ceremoniei de semnare a Memorandumului.

„Statele Unite și România continuă să promoveze împreună securitatea aviatică. Acest Memorandum consolidează cooperarea dintre țările noastre, aprofundează schimbul de experiență și de bune practici și intensifică angajamentul nostru comun față de siguranța călătorilor noștri”, a declarat ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg.

Ce este TSA

Transportation Security Administration (TSA) este agenția federală a Guvernului Statelor Unite responsabilă cu securitatea transporturilor.

A fost înființată în noiembrie 2001, în urma atentatelor teroriste de la 11 septembrie 2001, și funcționează în subordinea Departamentului pentru Securitate Internă al SUA (Department of Homeland Security – DHS).

Ce atribuții are:

Controlează pasagerii și bagajele în aeroporturile americane.

Verifică respectarea regulilor privind obiectele interzise la bordul aeronavelor.

Asigură controlul de securitate al pasagerilor înainte de îmbarcare.

Supraveghează securitatea transportului aerian, feroviar și a altor forme de transport.

Stabilește standarde și proceduri de securitate pentru transportatori și infrastructura de transport.

Cine sunt oamenii TSA pe care îi vedem în aeroporturi?

Sunt agenții de securitate care verifică documentele de călătorie, scanează bagajele, controlează pasagerii și decid dacă anumite obiecte pot fi introduse în zona securizată sau la bordul aeronavelor.

Pe scurt, TSA este instituția americană care se ocupă de securitatea transporturilor, cel mai vizibil rol al său fiind controlul de securitate din aeroporturi.

Echivalentul aproximativ, ca funcție, al autorităților care asigură controlul de securitate aeroportuar în România, dar cu atribuții federale mult mai largi.