Autobuzele de noapte ar putea dispărea din București. STB vrea să renunțe la 24 de linii pentru a reduce cheltuielile

Bucureștenii ar putea rămâne fără transport public pe timpul nopții. Administratorul judiciar al Societății de Transport București (STB), Remus Borza, propune eliminarea celor 24 de linii de noapte, pe motiv că serviciul generează costuri ridicate și încasează prea puțini bani din bilete. Singura linie care ar urma să fie păstrată este cea care face legătura între Aeroportul Otopeni și Piața Unirii. Propunerea vine în contextul în care STB se află în insolvență și pregătește măsuri de reducere a cheltuielilor.

Remus Borza a explicat, într-o conferință de presă organizată la Primăria Capitalei, că transportul de noapte presupune mobilizarea a 78 de autobuze și troleibuze și a 178 de șoferi, scrie Profit.ro.

Cu toate acestea, numărul călătoriilor validate este foarte mic în raport cu numărul estimat al pasagerilor.

Doar 9.000 de validări pentru aproximativ 100.000 de călători

Potrivit datelor prezentate de administratorul judiciar, aproximativ 100.000 de persoane folosesc lunar transportul public de noapte din București. În schimb, sunt înregistrate doar 9.000 de validări ale titlurilor de călătorie. Remus Borza consideră că diferența arată că foarte mulți pasageri circulă fără să plătească.

Acesta a explicat că șoferii care lucrează noaptea sunt remunerați la un nivel mult mai ridicat decât cei din timpul zilei, însă Primăria decontează serviciile la tarifele obișnuite.

„Noaptea, pe la 2-3, controlorii dorm”, a declarat Remus Borza.

Administratorul judiciar a atras atenția și asupra dificultăților întâmpinate de călătorii care vor să cumpere bilete în timpul nopții. În opinia sa, menținerea actualului sistem produce pierderi importante pentru societate.

Ce autobuze ar urma să mai circule noaptea

În prezent, Bucureștiul are 24 de linii de transport public care funcționează pe timpul nopții. Dacă propunerea administratorului judiciar va fi aprobată, aceste trasee ar urma să fie eliminate. Singura excepție ar fi linia 100, care asigură transportul între Aeroportul Internațional Henri Coandă și Piața Unirii.

Această legătură ar urma să fie păstrată pentru pasagerii care ajung în Capitală sau pleacă spre aeroport în timpul nopții. Eliminarea celorlalte trasee ar afecta persoanele care lucrează în ture de noapte, angajații din restaurante și hoteluri, dar și bucureștenii care nu dețin autoturisme. Pentru aceștia, alternativele ar putea rămâne serviciile de taxi sau transportul prin aplicații, care presupun costuri mai mari decât o călătorie cu STB. Deocamdată, eliminarea autobuzelor de noapte este doar o propunere. Nu a fost anunțată o dată de la care aceste linii ar urma să fie suspendate.

Biletele STB s-ar putea scumpi de la 3 la 5 lei

Renunțarea la transportul de noapte nu este singura măsură analizată de conducerea STB. Administratorul judiciar propune și majorarea tarifului pentru o călătorie de 90 de minute, de la 3 la 5 lei.

Remus Borza susține că prețurile actuale sunt prea mici în raport cu cheltuielile companiei și cu tarifele practicate în alte orașe. Acesta a oferit exemplul municipiului Cluj-Napoca, unde o călătorie costă 7 lei. Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a transmis însă că va accepta o eventuală majorare a tarifelor doar după ce STB va începe o restructurare semnificativă.

STB are datorii de peste 3 miliarde de lei și pregătește concedieri

Societatea de Transport București traversează o perioadă financiară dificilă, după intrarea în insolvență.

Potrivit administratorului judiciar, compania are datorii care depășesc 3 miliarde de lei și a acumulat pierderi de 765 de milioane de lei în primele zece luni ale anului.

Pe 11 noiembrie, STB a anunțat emiterea a 796 de preavize de concediere și desființarea altor 919 posturi vacante. Printre angajații vizați se numără 120 de șoferi de autobuze și troleibuze și 50 de vatmani. Salariații disponibilizați ar urma să primească plăți compensatorii cuprinse între 20.000 și 40.000 de lei, în funcție de vechime.

Remus Borza a avertizat că, fără reducerea cheltuielilor și reorganizarea activității, STB riscă să ajungă în faliment.