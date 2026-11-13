Tot mai mulți copii se nasc prematur în București. Mortalitatea bebelușilor sub un kilogram a scăzut puternic

Rata nașterilor premature a ajuns la 13,8% la Spitalul Universitar de Urgență București, deși numărul total al nașterilor este în scădere. Medicii atrag atenția că tot mai multe gravide care ajung în această maternitate prezintă complicații severe. În același timp, progresele medicale au redus semnificativ mortalitatea în rândul nou-născuților cu o greutate sub un kilogram, de la 60% la 23% în ultimii șapte ani.

Datele au fost prezentate vineri, 13 noiembrie, de reprezentanții Spitalului Universitar de Urgență București, cu ocazia Zilei Mondiale a Prematurității, potrivit News.ro.

În anul 2020, la maternitatea spitalului au fost înregistrate 2.170 de nașteri. Numărul acestora a scăzut la 1.615 în 2025, iar de la începutul anului 2026 până în prezent au fost raportate 1.385 de nașteri.

În schimb, ponderea copiilor veniți pe lume înainte de termen a crescut, ajungând la 13,8%.

De ce sunt tot mai multe nașteri premature

Medicii explică faptul că această creștere este influențată și de numărul mare de gravide cu probleme medicale grave care ajung la Spitalul Universitar. Unitatea medicală preia cazuri complicate din alte spitale, inclusiv paciente care necesită intervenții și supraveghere din partea mai multor specialiști.

Prof. dr. Monica Cîrstoiu, șefa Clinicii de Obstetrică-Ginecologie, a explicat că în maternitate sunt tratate gravide cu afecțiuni oncologice, neurologice, cardiace, hematologice și renale.

Printre paciente se numără inclusiv femei care fac dializă sau care au suferit traumatisme și necesită intervenții chirurgicale. În asemenea situații, riscul unei nașteri premature poate fi mai ridicat, iar îngrijirea mamei și a copilului presupune o colaborare între mai multe specialități medicale.

Reprezentanții spitalului subliniază că rata ridicată a prematurității trebuie analizată și în contextul complexității cazurilor tratate, nu doar ca o evoluție a numărului de nașteri.

Mortalitatea copiilor sub un kilogram a scăzut de la 60% la 23%

În ciuda creșterii ponderii nașterilor premature, medicii raportează rezultate mai bune în tratarea nou-născuților extrem de vulnerabili. În ultimii șapte ani, mortalitatea copiilor care cântăresc sub 1.000 de grame la naștere s-a redus de la 60% la 23%.

Adriana Dan, medicul-șef al Secției Neonatologie, a explicat că aceste rezultate au fost posibile datorită experienței acumulate de echipele medicale și echipamentelor moderne introduse în ultimii ani.

Secția de Neonatologie a SUUB este clasificată ca maternitate de gradul III, ceea ce înseamnă că poate asigura îngrijiri medicale specializate pentru nou-născuții cu probleme grave.

Spitalul raportează și o rată de supraviețuire de 90% în rândul prematurilor cu greutate sub un kilogram, fără să precizeze în comunicat perioada exactă la care se referă acest indicator.

Povestea gemenilor născuți cu doar 400 și 550 de grame

Unul dintre cele mai dificile cazuri tratate anul acesta la Spitalul Universitar a fost cel al unor gemeni născuți prematur. La naștere, unul dintre copii cântărea doar 400 de grame, iar celălalt 550 de grame.

Din păcate, unul dintre nou-născuți nu a supraviețuit. Celălalt a reușit să depășească perioada critică și a rămas internat timp de șase luni, beneficiind de îngrijiri medicale specializate. Cazul arată dificultățile cu care se confruntă medicii în tratarea copiilor născuți la limita supraviețuirii.

Părinții, implicați în îngrijirea bebelușilor prematuri

Medicii de la Spitalul Universitar pun accent și pe implicarea părinților în procesul de îngrijire. Mamele și tații pot participa, atunci când starea copilului permite, la activități simple, precum schimbarea scutecului, hrănirea sau igienizarea.

De asemenea, părinții își pot ține copiii în brațe sau la piept, în condiții de siguranță și sub supravegherea personalului medical. Specialiștii consideră că apropierea dintre părinți și nou-născuți contribuie la o experiență de îngrijire mai bună și la reducerea stresului emoțional al familiilor.

Cu ocazia Zilei Mondiale a Prematurității, reprezentanții spitalului au atras atenția asupra importanței accesului rapid la servicii medicale specializate, mai ales pentru copiii născuți cu greutăți foarte mici.

Datele prezentate de SUUB arată că, deși nașterile premature reprezintă în continuare o provocare majoră, investițiile în echipamente și pregătirea echipelor medicale pot îmbunătăți șansele de supraviețuire ale celor mai vulnerabili nou-născuți.