Negociatorii ruși au cerut la discuțiile de la Abu Dhabi, care vizează încheierea războiului din Ucraina, retragerea Finlandei din NATO și interzicerea baze militare ale alianței în statele baltice, scrie ziarul german Bild.

Totodată, Rusia ar trebui să aibă controlul deplin asupra întregului teritoriu ucrainean pe care îl ocupă în prezent și asupra regiunii Donbas.

Oficialii ruși continuă să susțină că țările occidentale au promis că nu vor extinde NATO spre est.

Negocieri care doar se folosesc de Ucraina

Finlanda a depus cererea de aderare la NATO în mai 2022, abandonând decenii de nealiniere militară în căutarea protecției sub umbrela de securitate a alianței.

Bild scrie că propunerea a venit din cercul apropiat al președintelui rus Vladimir Putin.

Sursa publicației a afirmat că propunerile neoficiale prezentate reprezentanților europeni din Abu Dhabi depășesc cu mult chestiunea teritoriului ucrainean și vizează o nouă ordine de securitate europeană.

Moscova mai cere ca Ucraina să rămână permanent în afara oricărei alianțe militare. Apartenența la NATO ar fi exclusă, dar opțiunea aderării la Uniunea Europeană ar rămâne deschisă, potrivit publicației germane.

Miniștrii finlandezi resping pretențiile rusești

Ministrul Apărării, Antti Häkkänen (NCP), a răspuns că Rusia face afirmații de acest fel încă din 2021.

El a spus că Rusia dorește ca țările NATO să își impună restricții în moduri care să servească intereselor rusești.

„Asemenea chestiuni nu sunt în niciun caz subiect de negociere. Rusia știe asta. Este absolut scandalos să sugerezi așa ceva”, a spus Häkkänen.

Rusia nu negociază cu bună credință, ci încearcă să modifice acordurile de securitate existente

De asemenea, el a spus că are prea puține așteptări de la discuțiile de la Abu Dhabi, spunând că Rusia nu negociază cu bună-credință, ci încearcă să-și extindă cererile pentru a include modificări ale acordurilor de securitate europene și restricții asupra NATO.

Ministrul de externe Elina Valtonen (NCP) a declarat, de asemenea, că nu este surprinzător faptul că Rusia are opinii cu privire la aderarea Finlandei la NATO, dar a subliniat că decizia aparține Finlandei și alianței.

„Este clar ca lumina zilei că este o chestiune a Finlandei și a alianței să decidă cu privire la aderarea la NATO. Așa vom acționa și noi”, a spus ea.

Valtonen a menționat, de asemenea, că eforturile Rusiei de a extinde negocierile dincolo de războiul din Ucraina la acordurile de securitate europene sugerează că Rusia nu se grăbește să ajungă la un acord.

În ciuda semnalelor îngrijorătoare, ea a spus că eforturile de a realiza pacea trebuie să continue. Valtonen a cerut Rusiei să accepte un armistițiu, menționând că Ucraina a fost pregătită pentru unul de la bun început.