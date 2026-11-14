HAINELE PUTERII | Cum s-a îmbrăcat Ursula von der Leyen la Cotroceni. Sacoul purtat și în alte ocazii, perlele și cerceii de aproape 100 de euro

Ursula von der Leyen a fost desemnată cea mai puternică femeie din lume în 2025, potrivit Forbes, și conduce Comisia Europeană din 2019. Cu toate acestea, șefa Executivului european nu obișnuiește să epateze prin vestimentație. Sacourile colorate, pantalonii negri și bijuteriile discrete au devenit semnătura sa vestimentară. Nici vizita din România, de pe 9 noiembrie, nu a făcut excepție.

La întâlnirea cu președintele Nicușor Dan, Ursula a ales un sacou magenta, pantaloni negri și o bluză ivoire. Ținuta a fost completată de pantofi negri, cu toc mic, un colier cu perle și cercei cu pietre negre.

Deși se află la conducerea uneia dintre cele mai importante instituții europene, Ursula nu pare preocupată să își schimbe garderoba de la o întâlnire diplomatică la alta. Dimpotrivă, multe dintre piesele pe care le poartă sunt foarte asemănătoare, iar unele reapar în fotografii realizate la luni sau chiar ani distanță.

La București, acest lucru a fost vizibil mai ales în cazul sacoului și al bijuteriilor. Fotografiile de la Cotroceni pot fi puse alături de cele de la reuniunile europene din 2025 și 2026, unde regăsim aproape aceeași formulă vestimentară.

Sacouri roz, purtate și cu alte ocazii

În fotografiile realizate la Palatul Cotroceni, sacoul magenta este piesa centrală a ținutei. Ursula von der Leyen îl poartă deschis, peste o bluză simplă, fără guler. Lungimea sacoului ajunge în zona șoldurilor. Culoarea îl scoate imediat în evidență, mai ales lângă costumul bleumarin al lui Nicușor Dan. Restul ținutei este însă suficient de sobru încât sacoul să nu pară nepotrivit pentru întâlnirea oficială.

Nu este prima apariție a Ursulei într-un astfel de sacou. Aceeași ținută de la Cotroceni a fost purtată și pe 26 octombrie, la Bruxelles.

De altfel, rozul este una dintre culorile preferate ale președintei Comisiei Europene. Potrivit unei analize Euractiv asupra a 186 de ținute purtate în al doilea mandat, diferitele nuanțe de roz au apărut în 36 dintre acestea.

Pentru Ursula, culoarea pare să fie cea care contează în construirea imaginii. Ea folosește frecvent sacouri roz, albastre sau roșii pentru a se diferenția de costumele sobre ale liderilor cu care se întâlnește. La Cotroceni, rozul aduce o notă feminină unei ținute construite, în rest, după regulile vestimentației formale.

Bluza ivoire și pantofii cu toc mic. Ursula preferă hainele practice

Sub sacoul colorat, Ursula a purtat o bluză ivoire, simplă, la baza gâtului. Același articol a fost purtat și pe 18 februarie 2025, la Bruxelles, în timpul întrevederii cu Keith Kellogg, trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina și Rusia. Și atunci, Ursula a asortat bluza deschisă la culoare cu un sacou fucsia și pantaloni negri.

Pantalonii negri, cu croială dreaptă, sunt probabil cea mai repetată piesă din garderoba oficială a Ursulei. Îi poartă cu sacouri albastre, roz, kaki sau albe, atât la reuniunile europene, cât și în deplasările internaționale.

Încălțămintea urmează aceeași logică practică. La București, Ursula a ales pantofi negri, cu vârful ascuțit și toc pătrat, relativ mic. Nu sunt pantofi care să atragă atenția, dar se potrivesc unei zile în care trebuie să participe la mai multe întrevederi și să se deplaseze între instituții.

Ursula von der Leyen este cunoscută pentru preferința față de pantofii comozi. A fost fotografiată în numeroase ocazii cu modele joase, inclusiv la întâlnirile cu alți lideri europeni.

Perlele și cerceii negri, bijuteriile pe care le poartă aproape la fiecare întâlnire

Dacă sacourile și bluzele se schimbă, bijuteriile Ursulei von der Leyen sunt mult mai constante. La București, a purtat din nou colierul cu perle albe și cerceii negri, mici, pe care îi regăsim în fotografii de la numeroase alte evenimente.

Colierul apare și în fotografiile de la reuniunile G7 din 2025 și 2026, precum și la alte întâlniri europene. Este unul dintre accesoriile care au devenit recognoscibile în imaginea președintei Comisiei Europene.

În fotografia de la Cotroceni, Ursula poartă o pereche de cercei foarte mici, rotunzi, cu pietre negre. Un model aproape identic ca aspect poate fi găsit la Gemondo. Cerceii sunt realizați din onix negru, cu montură din aur galben de nouă karate, și au un diametru de numai 3,5 milimetri. Pe site-ul german al companiei sunt listați la 97,95 de euro.