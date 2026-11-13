România își joacă șansa la conducerea Francofoniei. Nicușor Dan pleacă în Cambodgia, unde Dacian Cioloș candidează pentru mandatul 2027-2030

România încearcă să obțină sprijinul celor 53 de state pentru candidatura lui Dacian Cioloș

Într-un comunicat de presă de vineri, Administrația Prezidențială prezintă candidatura fostului premier drept una dintre principalele mize ale participării României la summit.

Potrivit instituției, obiectivul este formarea unui consens în jurul lui Dacian Cioloș pentru funcția de secretar general al Francofoniei în mandatul 2027-2030.

„Dacian Cioloș, fost prim-ministru al României și fost comisar european, propune o viziune credibilă și ambițioasă pentru relansarea și dezvoltarea comunității francofone. Este un proiect care ar permite țării noastre să își întărească influența în spațiul francofon, să își consolideze relațiile cu statele membre și să obțină beneficii în toate domeniile de interes”, se arată în comunicatul Administrației Prezidențiale.

Administrația mai susține că această candidatură face parte din strategia României de a avea un rol mai vizibil în organizațiile internaționale și de a contribui la proiecte de cooperare la nivel global.

„Candidatura lui Dacian Cioloș pentru una dintre cele mai importante organizații internaționale contribuie la strategia de profilare mai puternică a României ca națiune pregătită să-și asume contribuții tot mai consistente la marile proiecte internaționale”, mai precizează Administrația Prezidențială.

Summitul de la Phnom Penh reunește liderii celor 53 de state membre

Cel de-al XX-lea Summit al Francofoniei se desfășoară în capitala Cambodgiei, sub tema „Réinvestir dans la paix pour une prospérité partagée et une stabilité durable” („Să reinvestim în pace pentru o prosperitate comună și o stabilitate durabilă”).

La reuniune sunt așteptați șefi de stat și de guvern din cele 53 de țări care au statut de membri cu drepturi depline în Organizația Internațională a Francofoniei.

Administrația Prezidențială consideră că Francofonia poate deveni un model de cooperare multilaterală și poate oferi oportunități în domenii precum educația și mediul academic, în special pentru tineri.

Noul secretar general al organizației va fi desemnat în 16 noiembrie, prin decizia liderilor statelor membre cu drepturi depline. Mandatul pentru care candidează Dacian Cioloș acoperă perioada 2027-2030.