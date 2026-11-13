Consiliul European informal de la Dublin. Discuții fără decizii despre inteligenţa artificială și responsabilitatea gestionării ei

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri, la finalul Consiliului European informal de la Dublin, că o mare parte din discuţie s-a concentrat pe inteligenţa artificială, riscurile și responsabilitatea reglementării ei.

„O mare parte din discuţie s-a concentrat pe inteligenţă artificială, din mai multe perspective, în linii mari, o perspectivă economică, pentru că trăim o revoluţie economică cu inteligenţa artificială, timpul este foarte important şi dezvoltarea acestei noi industrie este legată de foarte multe alte elemente economice, cum ar fi piaţa de capital, cum ar fi reglementarea afacerilor în interiorul Uniunii Europene şi, foarte, foarte important, energia, pentru că există o dependenţă foarte mare de cantitatea şi de preţul energiei, eficienţa acestei noi industrie”, a arătat şeful statului.

Nicuşor Dan a mai spus că, din o altă perspectivă, a fost o discuţie interesantă despre riscurile pe care inteligenţa artificială le poate crea şi foarte mult despre responsabilitate şi despre cum să se reglementeze.

„Dacă într-un lanţ de decizie, în care sunt mai mulţi operatorii AI, de inteligenţă artificială şi pentru care nu există pentru fiecare dintre ele un control uman, dacă se întâmplă la sfârşitul acestui proces un accident, trebuie să existe o responsabilitate. Şi aici, discuţia este foarte complicată. Cum să reglementezi, astfel încât să ai siguranţă, pe de altă parte, să nu întârzii o competiţie economică care se anunţă foarte intensă?”, a arătat preşedintele.

Nicuşor Dan a mai declarat că s-a vorbit şi de impactul social pe mai multe paliere.

„Evident, inteligenţa artificială aduce competitivitate, aduce eficienţă companiilor. Pe de altă parte, vor exista într-un viitor nu foarte îndepărtat specializări economice în care omul va fi înlocuit de inteligenţă artificială şi asta va ridica probleme sociale. Pe de o parte, pe de altă parte, cum putem să facem ca educaţia să nu fie afectată de acest fenomen, cum există tentaţia să o facem, pentru că elementul esenţial în educaţie este capacitatea umană de a genera un proces cognitiv cu etape, cu conexiuni şi cu un rezultat final. Şi dacă cumva uităm de acest proces şi suntem tentaţi să mergem direct la rezultatul final pe care inteligenţa artificială ni-l dă cu nivelul la care a ajuns azi, riscul pentru nivelul de educaţie poate să fie foarte mare”, a menţionat preşedintele.

El a mai afirmat că discuţia despre inteligenţa artificială va fi continuată la Consiliul European din februarie în mod intens.