Întâlnire Nicușor Dan – Péter Magyar. „Am convenit asupra necesității unui nou început”

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit vineri, în Irlanda, cu premierul Ungariei, Péter Magyar, înaintea reuniunii informale a Consiliului European, dedicată în premieră exclusiv inteligenței artificiale.

„M-am bucurat să am o discuție amplă și consistentă cu prim-ministrul Ungariei, Peter Magyar.

Am analizat evoluția, în cea mai mare parte pozitivă, a relațiilor româno-ungare din ultimii ani și am convenit asupra necesității unui nou început, construit pe baza angajamentelor bilaterale asumate prin tratatele din 1996 și 2002.

Cetățenii noștri așteaptă, pe bună dreptate, o cooperare mai strânsă în domeniul securității, al economiei și al comerțului, întemeiată pe echilibru și avantaje reciproce”, a scris președintele pe pagina sa de Facebook.

Întâlnirea, care a durat aproximativ 45 de minute, a avut loc înainte de reuniunea informală a Consiliului European, găzduită de Irlanda, în calitate de ţară care deţine în prezent Preşedinţia Consiliului UE.

Reuniunea informală a Consiliului a fost prima la nivel de lideri dedicată exclusiv inteligenţei artificiale (AI).

Pe lângă discuţiile în plen, lucrările au inclus schimburi de opinii cu Arthur Mensch, directorul general al Mistral AI, şi cu laureatul Premiului Nobel prof. Geoffrey Hinton.

Uniunea Europeană intenționează să-și accelereze eforturile în cursa globală pentru dezvoltarea AI, evitând noi dependenţe critice şi orientându-se spre parteneriate cu SUA, Canada şi Japonia.

România, prin președintele său, a subliniat că este important pentru companiile europene și administrațiile publice să aibă acces la tehnologii, iar aplicațiile bazate pe AI să poată fi utilizate în industrie și în economie pe cuprinsul întregii Uniuni.

Un astfel de demers va necesita mobilizarea capitalului public și privat, Fondul European de Competitivitate din viitorul buget european urmând a fi un instrument cheie în acest demers.