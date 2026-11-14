SUA reia zborurile, după ce toate avioanele au fost oprite la sol. Mii de curse perturbate, zeci de mii de pasageri blocați în aeroporturi. Măsură excepțională și haos major

SUA urmează să reia zborurile după ce o defecțiune a comunicațiilor de trafic aerian a declanșat haos. Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA) a ridicat interdicția de decolare la nivel național, după ce o defecțiune a comunicațiilor la centrele de control al traficului aerian a provocat haos pe aeroporturi și a declanșat cea mai lungă blocare la nivel național de la atacurile din 11 septembrie 2001, relatează Reuters.

Secretarul Transporturilor, Sean Duffy, a declarat că spațiul aerian al SUA s-a redeschis la ora 20:15, ora Coastei de Est (01:15 GMT), dar a avertizat că decolările se vor relua treptat și că va dura până când companiile aeriene își vor restabili operațiunile normale.

„Va merge încet”, le-a spus Duffy reporterilor la Casa Albă

Peste 6.600 de zboruri au fost anulate și 8.600 au avut întârzieri, iar alte 1.500 au fost deja anulate pentru duminică, potrivit FlightRadar24. Analiștii din domeniul aviației au declarat că reținerea la sol la nivel național timp de patru ore ar putea perturba programele companiilor aeriene timp de câteva zile.

Duffy a declarat că zeci de mii de pasageri au rămas blocați pe aeroporturile din întreaga țară.

Defecțiunea este cel mai recent și cel mai dramatic semn al presiunii asupra unui sistem american de control al traficului aerian afectat de tehnologia învechită, problemele cu echipamentele și comunicațiile, precum și de un deficit de câteva mii de controlori.

Duffy a precizat că problema a început la ora 15:36, când centrele de control al traficului aerian au înregistrat instabilitate în sistemele radar și de comunicații.

Comutatoarele și routerele care transportau date critice au devenit supraîncărcate, producând informații inconsecvente și determinând FAA să oprească decolările la nivel național, a explicat el.

„Comutatoarele și routerele noastre s-au supraîncărcat efectiv cu date și au început să ne ofere inconsecvențe în datele provenite de la acele routere, iar din acest motiv am oprit sistemul”, a spus Duffy, adăugând că în niciun moment nu au pierdut complet radarul sau comunicațiile și că au reușit să aducă la sol în siguranță mii de avioane.

Duffy a afirmat că problema imediată a fost remediată și că zborul este sigur, dar a avertizat că este necesară o revizuire mai amplă a sistemului învechit de control al traficului aerian pentru a preveni defecțiuni similare.

Modernizare de 50 de miliarde de dolari în aviație

Duffy a dat vina pe Congres pentru că nu a finanțat un nou sistem care, spune el, ar putea preveni astfel de pene și a solicitat 50 de miliarde de dolari pentru modernizarea acestuia.

Mai devreme în cursul zilei de vineri, înainte de pană, Casa Albă și Departamentul Transporturilor ceruseră Congresului să aprobe 30,1 miliarde de dolari pentru modernizarea aeroporturilor și a infrastructurii învechite de control al traficului aerian din țară.

„Ceea ce avem este un sistem de control al traficului aerian incredibil de vechi”, a spus Duffy. „Dați-ne banii să îl reparăm.”

Secretarul Securității Interne, Markwayne Mullin, a declarat că nu există „nicio dovadă” până în prezent că pana ar fi rezultat în urma unui atac cibernetic sau a unui sistem AI scăpat de sub control, deși anchetatorii nu au exclus niciuna dintre aceste posibilități.

„Se pare că a fost o problemă de natură mecanică/tehnică, însă încă investigăm”, a spus Mullin.

Haos la bursă pentru companiile aeriene

Agenția Națională de Securitate (NSA) colaborează cu Departamentul Securității Interne în cadrul anchetei, a adăugat el.

Singura altă oprire a zborurilor la nivel național, de la atacurile din 11 septembrie, a avut loc în ianuarie 2023, când FAA a suspendat decolările interne timp de aproximativ 90 de minute.

Investitorii luau deja în calcul un impact financiar asupra companiilor aeriene. Acțiunile American Airlines (AAL.O), United Airlines (UAL.O) și Delta Air Lines (DAL.N) au scăzut între 1% și 2%, în tranzacțiile de după închiderea bursei, în timp ce JetBlue Airways a scăzut cu aproximativ 3%.