Rodiul costă dublu față de aur. Metalul rar de care depinde industria auto

Valoarea ascunsă a metalelor rare

Publicul asociază de obicei metalele prețioase cu aurul și platina. Pe piața globală însă, cele care contează cel mai mult sunt adesea materiale rare, despre care se știe mult mai puțin, potrivit mining.com.

Cererea venită din industria auto, din cea aerospațială și din tehnologie a dus prețurile unora dintre ele la valori record, astfel că au ajuns resurse strategice pentru economiile moderne.

Rodiul, liderul clasamentului

Pe primul loc se află rodiul (Rh), metalul cu cel mai mare preț dintre cele tranzacționate pe scară largă. Este extrem de rar și face parte din grupul metalelor platinice. Utilizarea lui principală este în convertoarele catalitice ale autovehiculelor, unde ajută la reducerea emisiilor toxice. De altfel, industria auto generează în jur de 80% din cererea mondială.

Africa de Sud asigură cea mai mare parte a producției, cu o cotă de circa 80% din oferta globală, iar Rusia și Canada contribuie cu volume mai reduse. Prețul este foarte volatil, din cauza cererii din sectorul auto și a greutății cu care se face exploatarea.

De la recordul din 2021 la cotația actuală

Vârful istoric a fost atins în martie 2021, când o uncie troy de rodiu ajunsese la aproximativ 29.800 de dolari. Era de aproape 15 ori mai mult decât costa aurul în acea perioadă (950-950 de dolari per uncie).

Potrivit sursei citate, creșterea spectaculoasă a avut trei cauze principale.

Prima a fost nevoia uriașă de convertoare catalitice a producătorilor auto. A doua a fost producția insuficientă din Africa de Sud, cel mai mare furnizor de pe glob. A treia au fost reglementările antipoluare, înăsprite în China și Europa.

În mai 2026, cotația rodiului se situa între 9.650 și 9.950 de dolari pe uncie, cu diferențe în funcție de piață și de furnizor.

De ce costă atât de mult

Din punct de vedere chimic, rodiul are numărul atomic 45 și simbolul Rh.

Aparține grupei metalelor platinei, împreună cu paladiul, iridiul și platina. Are o culoare alb-argintie strălucitoare și rezistă foarte bine la coroziune, potrivit as.com.

„Raritatea este principala explicație” pentru prețul ridicat, se precizează în articol. Metalul nu este extras direct din sol.

Se obține ca subprodus atunci când sunt rafinate alte metale, mai ales platina, printr-un proces complicat și scump. Oferta mondială e redusă, producătorii sunt puțini, iar cererea se menține la un nivel ridicat.

Paladiul, indispensabil pentru producătorii auto

Locul al doilea îi revine paladiului, tot un metal rar. Pe lângă convertoarele catalitice, este folosit în electronică, în stomatologie și în industria chimică.

În ultimii ani, cererea a crescut exploziv, din cauza reglementărilor de mediu tot mai severe privind emisiile autovehiculelor. Principalii furnizori sunt Rusia și Africa de Sud, iar Canada și Statele Unite dețin, la rândul lor, rezerve importante.

Aurul, valoarea de refugiu

Pe locul trei se situează aurul, cotat la 4.500 de dolari pe uncie. Rămâne printre cele mai apreciate și căutate metale, fie ca investiție, fie pentru industrie și bijuterii.

Valoarea lui se menține ridicată chiar și în timpul crizelor economice, pentru că este rar în natură și are rolul de activ de refugiu.

Printre marii producători se numără China, Australia, Rusia și Canada. Australia este cunoscută pentru unele dintre cele mai mari rezerve minerale identificate în lume.

Ruteniul, mai puțin cunoscut, dar important în tehnologie

Al patrulea în clasament este ruteniul, cu un preț de 1.500-1.700 de dolari pe uncie. Deși publicul îl cunoaște mai puțin, metalul are un rol semnificativ în electronică și la fabricarea contactelor electrice care rezistă la coroziune.

Aparține și el grupului metalelor platinice, iar cantitățile extrase sunt foarte mici. Producția se concentrează în Africa de Sud, Rusia și Zimbabwe. De obicei, ruteniul se obține ca produs secundar al exploatării platinei și a nichelului.

Iridiul, raritate extremă

Clasamentul se încheie cu iridiul, unul dintre elementele cele mai rare de pe planetă. Prețul lui ajunge la aproximativ 7.300 de dolari pe uncie.

Este căutat pentru că rezistă excepțional atât la coroziune, cât și la temperaturi extreme. Din acest motiv se folosește în industria aerospațială, în aparatura medicală și în componentele electronice de înaltă performanță.

Ca în cazul celorlalte metale platinice, extracția are loc mai ales în Africa de Sud și Rusia, în volume foarte limitate.

Californiu 252, peste metalele naturale

Unele metale artificiale depășesc cu mult ca preț metalele naturale. Cel mai scump dintre ele este Californiu 252. Se obține în reactoare nucleare, în cantități microscopice, și este folosit în medicină și în industria nucleară. Un singur gram costă în jur de 30 de milioane de dolari.