Trump se va întâlni cu Xi Jinping și cu Vladimir Putin, într-o trilaterală istorică privind armele nucleare

Președintele Donald Trump se va întâlni săptămâna viitoare, în format comun, cu liderul Chinei, Xi Jinping, și cu președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat vineri Casa Albă, aceasta fiind prima reuniune trilaterală din istorie între liderii celor trei țări, relatează CNN.

Întâlnirea, care va avea loc în marja summitului APEC din China, se va concentra pe neproliferarea nucleară, un subiect despre care Trump a declarat că ar putea duce la un nou acord între cele mai mari state înarmate nuclear din lume.

„Președintele a precizat clar că, printre alte subiecte, va discuta despre reducerea armelor nucleare din lume. Președintele Trump consideră că această proliferare este foarte periculoasă”, a declarat reporterilor Olivia Wales, purtător de cuvânt al Casei Albe.

Ultimul tratat privind armamentul nuclear dintre SUA și Rusia a expirat în luna februarie

Între timp, China și-a extins rapid arsenalul nuclear.

Oficialii au temperat așteptările privind încheierea unui nou acord în domeniul nuclear, sugerând în schimb că discuțiile vor reprezenta un punct de plecare.

„Nu ne așteptăm să ajungem la niciun fel de acord”, a declarat un înalt oficial american. „Aș caracteriza acest moment drept punctul de pornire, prima conversație, cu siguranță la nivel de lideri, între aceste țări.”

„Așadar, acesta este începutul a ceea ce sperăm să fie o conversație productivă pe viitor”, a continuat oficialul.

Oficialii au mai spus că liderii mondiali intenționează să discute și despre Iran.

Elon Musk, alături de Trump, în China

Un înalt oficial american a precizat că Elon Musk este așteptat să îl însoțească pe Trump în această deplasare, printre alții, deși nu se preconizează că va participa efectiv la întâlnirea trilaterală.

Trump va sosi la Shenzhen miercuri seară, pentru summitul de două zile dintre cele 21 de state membre. De asemenea, el va participa joi la discuții bilaterale cu Xi – aceasta fiind a patra lor întâlnire de la revenirea în funcție a președintelui american, în 2025, scrie și BBC.

Întâlnire istorică Trump, Xi, Putin

„Președintele Trump își va încheia vizita în China cu o întâlnire trilaterală între președintele Statelor Unite, președintele Republicii Populare Chineze și președintele Federației Ruse”, a declarat purtătoarea de cuvânt Olivia Wales.

Aceasta a adăugat că turneul lui Trump, care va include și participarea la un summit al Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) în Filipine, marți, va „asigura victorii istorice pentru poporul american și va promova interesele Americii în regiunea Indo-Pacifică”.