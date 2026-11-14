România, lovită de furtuna Charles. Răcire severă a vremii, după temperaturi neobișnuit de calde. Ce fenomene meteorologice ne așteaptă

Furtuna Charles se abate peste România, după câteva zile cu temperaturi de toamnă timpurie. Urmează vreme rece, ploi și ninsori.

Schimbarea bruscă a temperaturilor a fost explicată de Elena Mateescu, directorul ANM, la Antena 3 CNN. Astfel, temperaturile vor scădea drastic. Vor fi cu 10-15 grade față de valorile înregistrate astăzi. În București, unde vineri au fost 25 de grade, sâmbătă nu vor fi mai mult de 8-9 grade, precizează sursa citată.

„Sunt efectele furtunii Charles, care a activat în partea de sud a Europei și, iată, cu deplasare și în zona de sud-est a continentului, zona în care ne aflăm și noi.

Ne aflăm la periferia acestui sistem, care a determinat cantități importante de precipitații, mai ales în regiunile intracarpatice. Acolo unde am avut în vigoare, după cum ne amintim, până azi dimineață, la ora 10:00, un cod portocaliu pentru zona Munților Apuseni. Dar și pentru zone din partea de vest, nord-vest, centru a țării, un cod galben. Cantități de apă care la nivel local au atins 80-90 l/m², în aria de cod galben 40-50 l/m².

Iar până duminică dimineață, la ora 10:00, vorbim și de o informare meteorologică ce vizează atât cantitățile de precipitații, intensificările de vânt, ninsori la munte, la altitudini mai mari de 1.500 m. Acolo stratul de zăpadă ar putea să aibă grosimi de 5-10 cm, și, nu în ultimul rând, răcirea accentuată a vremii”, a spus Mateescu.

Recorduri de temperatură la 44 de stații meteo din țară

Ea a subliniat că răcirea bruscă a vremii vine după recorduri înregistrate la 44 de stații meteo din țară.

„Astăzi am înregistrat 28 de grade la Turnu Măgurele, 27 de grade la multe stații din partea de sud a țării. De pildă, Oltenița, Zimnicea, 25 de grade în Capitală.

În această dimineață, de asemenea, recorduri ale temperaturilor minime pentru o dimineață de 13 noiembrie la 44 de stații, de când se fac măsurători meteorologice în țara noastră, ca fiind cele mai ridicate valori zilnice”, a mai declarat Elena Mateescu.