Revoltă în administrație față de reforma teritorială a PSD. Un deputat demisionează din partid, primarii contestă proiectul, iar UDMR și USR reacționează

Planul de reorganizare administrativ-teritorială propus de PSD a declanșat un val de contestații. Mai mulți aleși locali și parlamentari resping scenariile de comasare a județelor și comunelor. Tensiunile interne au culminat vineri cu un anunț de demisie în grupul parlamentar social-democrat.

Deputatul PSD Lucian Morar și-a anunțat vineri plecarea din partid din cauza acestui proiect. El s-a declarat „dizident pentru Maramureș” și a respins categoric dispariția administrativă a județului său.

Un deputat PSD demisionează

„Nu voi fi niciodată de acord cu dispariţia judeţului Maramureş din punct de vedere administrativ! În ultimele zile, agenda publică din România este dominată de tema reorganizării administrative a ţării. În cadrul acestui plan de reorganizare administrativă prezentat în spaţiul public, se discută de dispariţia judeţului Maramureş şi contopirea acestuia în regiunea Cluj. Vreau să fie foarte clar: Nu voi fi niciodată de acord cu un asemenea plan şi mă voi opune cu fermitate”, a scris deputatul PSD pe Facebook.

Reacția lui Lucian Morar a apărut după propunerea avansată de europarlamentarul PSD Dragoș Benea. Acesta coordonează grupul intern de lucru al partidului pentru reforma teritorială. Benea a indicat drept posibil model de reorganizare structura celor 15 Curți de Apel din România. În această variantă, Maramureșul ar intra într-o regiune cu centrul la Cluj-Napoca, alături de Bistrița-Năsăud și Sălaj.

„Din păcate, se pare că decidenţii politici de la Bucureşti sau Bruxelles ai partidelor politice nu ţin cont de istoria, tradiţiile şi voinţa oamenilor acestui judeţ. Ceea ce este mai surprinzător pentru mine, dar cred că şi pentru dumneavoastră, dragi maramureşeni, este tăcerea politicienilor de prim rang ai judeţului nostru. Aleg să nu fac parte din acest grup de politicieni maramureşeni care preferă să tacă de teama de a nu deranja conducerile naţionale ale partidelor din care fac parte. Începând de astăzi, mă declar dizident pentru Maramureş! Pentru că Maramureşul nu este doar o unitate administrativ-teritorială pe hartă. Este istorie, identitate, tradiţie şi apartenenţă, iar pentru aceasta merită să luptăm!”, a transmis Lucian Morar.

Cum explică Morar motivele demisiei sale

Ulterior, într-o intervenție la Antena 3 CNN, deputatul a nuanțat situația demisiei sale. El a confirmat inițial plecarea, dar a precizat că nu a discutat încă subiectul cu liderii naționali.

„Dacă se desființează Maramureșul, da, MorarEXIT. Nu l-am anunțat pe domnul Grindenu. Am discutat cu președintele Partidului Social Democrat din județul Maramureș, cu domnul Gabriel Zetea. A spus că și domnia sa va încerca să facă tot ceea ce ține de domnia sa, ca județul Maramureș să rămână de sine stătător”, a adăugat deputatul PSD.

În replică, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a încercat să tempereze nemulțumirile din partid. El a precizat miercuri seară, la Antena 3, că planul se află doar la stadiul de propunere.

„Să ştiţi că n-am avut această discuţie în partid. A fost o propunere pe care a făcut-o Dragoş Benea, să discutăm despre o reorganizare asemănătoare sau aşa cum au Curţile de Apel din România. Şi de aici, probabil, s-a dezvoltat această hartă”, a declarat Sorin Grindeanu, citat de News.ro.

Liderul social-democrat a susținut însă că reforma este necesară pentru reducerea cheltuielilor publice.

„Sunt localităţi mici în România care nu mai pot să se susţină din punct de vedere economic, care nu pot să facă proiecte europene, care nu pot să aducă cetăţenilor servicii publice de calitate, fiindcă nu au capacitatea administrativă să facă acest lucru. Este o reformă extrem de grea, poate e cea mai grea reformă pe care şi-o asumă cineva”, a explicat Sorin Grindeanu.

Amenințări cu independența în Maramureș și acuzații de la Buzău

Nemulțumirile din nordul țării au generat declarații radicale și în rândul primarilor. Primarul orașului Cavnic, liberalul Vladimir Petruț, a amenințat inițial cu proteste și cu un referendum pentru independența Maramureșului și ruperea regiunii istorice de țară. Reacția sa a vizat tot scenariul alipirii județului la regiunea Cluj. Ulterior, primarul și-a nuanțat poziția la postul Antena 3. El a pus declarația pe seama nervilor, dar a refuzat în continuare subordonarea față de Cluj-Napoca.

„Eram puțin nervos. Eu nu vreau să scrie Cluj-Napoca pe cartea de identitate”, a declarat Vladimir Petruț.

Critici aau venit și din partea unui fost PSD-ist, prin vocea primarului municipiului Buzău, Constantin Toma. Într-o intervenție la Digi24, primarul a pus la îndoială bunele intenții ale conducerii partidului. El a afirmat că există o „suspiciune rezonabilă” asupra scopului real al acestei reorganizări. Potrivit lui Constantin Toma, PSD pregătește două sau trei mutări în avans pentru a câștiga alegerile din 2028. Edilul a avertizat că reforma ar putea duce la desființarea a 60% dintre comune.

„Va fi o hartă electorală unde ar putea să câștige cât mai mult”, a punctat primarul din Buzău.

Reacția UDMR

Planul coordonat de Dragoș Benea vizează comasarea comunelor mici, cu scenarii extinse până la pragul de 5.000 de locuitori. Mai mult, europarlamentarul PSD a exclus organizarea unor referendumuri locale pentru validarea acestor fuziuni. Această abordare a provocat nemulțumirea primarilor PSD din comunele vizate, precum Cucuteni, care reclamă pierderea identității istorice, scrie rfi.

Totodată, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a respins categoric orice comasare impusă de la centru fără consultarea cetățenilor. Președintele formațiunii maghiare a avertizat că planurile necugetate atacă drepturile comunităților locale. El a cerut ca orice fuziune teritorială să fie decisă exclusiv prin referendum local în fiecare așezare vizată.

„Atunci se vorbea doar despre comasarea comunelor sub 1.500 de locuitori, dar de atunci apar tot mai multe planuri necugetate. UDMR insistă în continuare ca decizia privind comasarea să fie luată prin referendum de către locuitorii din fiecare așezare afectată”, a declarat Kelemen Hunor.

Reacția USR

La rândul său, președintele USR, Dominic Fritz, a tratat inițiativa social-democraților cu scepticism. Liderul USR a recunoscut că România are prea multe județe care nu se pot susține financiar. Cu toate acestea, el a calificat proiectul PSD drept o „bâlbâială” și un „spectacol” pentru distragerea atenției publice.

„Am văzut deja primul PSD-ist care a zis că nu e bine. Și tocmai de aceea, permiteți-mi să fiu sceptic când PSD face astfel de propuneri. Eu am avut, nu știu, norocul sau ghinionul să stau în primul rând la spectacolul PSD de a tergiversa o micuță reformă administrativă anul trecut, unde a fost vorba de a reduce un pic aparatele birocratice.

Și am văzut acolo ce toată lumea știe. Când PSD are de ales între a reduce propriile rețele capturate, pe de o parte, sau de a îmbunătăți serviciile pentru cetățeni, întotdeauna va alege propria piele. Și de aceea, pentru mine, toată bâlbâiala PSD, faptul că se aruncă pe piață tot felul de variante, tot felul de praguri, tot felul de hărți, pentru mine doar face parte din acest spectacol al PSD-ului, prin care vor să ne țină ocupați, să vedem că nu avansează pe câteva reforme esențiale.”, a declarat Dominic Fritz la Digi24.