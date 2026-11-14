VIDEO Clipul în care Nicușor Dan se laudă că „nu-i place PSD-ul”. Acuzat de dublă măsură în cazurile Ovidiu Vanghele și PSD

Deputatul USR, Emanuel Ungureanu, îi amintește lui Nicușor Dan că umblă cu dubla măsură când vine vorba de cei care l-au jignit de-a lungul timpului. În timp ce pe jurnalistul Ovidiu Vanghele l-a interzis la Cotroceni, cu televiziunile și politicienii PSD care l-au „linșat” este mult mai îngăduitor. Ungureanu îi amintește lui Nicușor Dan ce a spus în campanie, când a fost întrebat ce-l deosebește de Crin Antonescu.

„Domnului Nicușor Dan i s-a așezat un nod în gât ieri când vorbea despre jignirile lui Vanghele la adresa sa și, dacă nu aș fi fost ani de zile în studiourile Antena 3, unde era linșat crunt, aproape că aș fi crezut teatrul prost jucat aseară de cel mai strașnic apărător al pesedismului din România”, l-a criticat Emanuel Ungureanu, deputat USR, pe Facebook.

Acesta din urmă a rememorat momentele în care președintele Nicușor Dan „a fost călcat în picioare de Rogobete, în campania pentru prezidențiale, a fost acuzat că nu are milă de copiii cu cancer, de bolnavii de inimă, pe care îi lasă să moară, împiedicând construirea de spitale”.

Rogobete, „un răsfățat al primei doamne, Mirabela Grădinaru”

Ungureanu reclamă că „Nicușor Dan a trecut peste aceste acuzații mult mai grave decât orice ar fi putut spune Vanghele, Rogobete devenind un răsfățat al primei doamne, Mirabela Grădinaru”.

Acesta anunță că poate demonstra „dubla măsură a lui Nicușor Dan”, printr-un „buchet de amintiri cu jignirile pe care i le-a adus Mihai Gâdea, noua feblețe a celui care iubește să spună că este șeful statului român, niciodată lider al milioanelor de români care l-au ales cu speranță”.

Ungureanu amenință a doua oară că va semna suspendarea lui Nicușor Dan

Emil Ungureanu face declarațiile în contextul în care Nicușor Dan i-a interzis accesul la Cotroceni jurnalistului Ovidiu Vanghele pentru că acesta din urmă l-a jignit pe Facebook. Deputatul precizează că nu este de acord „cu limbajul domnului Vanghele”. Spune însă că ziaristul și-a cerut iertare pentru ieșirile nervoase din social media.

„Eu nu l-am auzit pe domnul Gâdea, Zamfir, Rogobete sau alți pesediști să-și ceară iertare de la Nicușor pentru sutele de jigniri proferate la adresa lui, voi ați auzit?

Dar de la cei cărora le-a înșelat așteptările Nicușor PSDan, le va cere iertare?

Mie, Nicușor și milioanelor de români care te-au votat cu speranță, când ne vei cere iertare că ai făcut guvern pentru PSD încălcând Constituția României?

Ai mărturisit chiar tu, șeful statului pesedist, că ai încălcat Constituția, când îți vei cere iertare? Să am un motiv să nu semnez pentru suspendarea ta!”

Emil Ungureanu a insinuat de mai multe ori că se abține cu greu să nu semneze demersul AUR de suspendare a președintelui Nicușor Dan.