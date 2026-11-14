În timp ce în București se lansează proiectul unui nou tramvai prin Piața Unirii, la Craiova și la Sibiu s-au deschis târgurile de Crăciun.

O nouă linie de tramvai s-ar putea redeschide prin Piața Unirii din București, una dintre cele mai aglomerate și haotice intersecții ale Capitalei.

Economedia scrie că primarul Daniel Băluță a anunțat un proiect ce va redeschide, după 40 de ani, un nou traseu de tramvai ce ar putea lega liniile 21 și 32.

Astfel, noua linie de tramvai care va traversa Piața Unirii din București ar putea intra în execuție în 2028. Proiectul prevede construirea a aproximativ 1,26 kilometri de cale dublă de rulare, opt stații și o substație electrică. Investiția este estimată la 306,5 milioane de lei, inclusiv TVA, iar durata de realizare este de 18 luni.

În timp ce Bucureștiul se pregătește de un nou haos în trafic, Craiova intră prematur în spirit de sărbătoare. Primul târg de Crăciun din țară, devenit deja celebru, s-a deschis.

De la tramvai nou, la târgurile de sezon. Craiova și Sibiu fură startul

Cine are nervi să caute cazare și loc de parcare, se poate bucura de atmosfera de poveste care a înscris Craiova în topul orașelor europene cu cele mai frumoase târguri de sărbători.

Vineri seara s-au aprins luminițele și s-a deschis Tărâmul Elfilor. Gazdă a fost Cătălin Măruță, a anunțat Primăria Craiova, pe Facebook.

„Prin bradul înalt de 21 metri circulă un trenuleț cu abur. Iar sania lui Moș Crăciun pornește pe deasupra patinoarului o dată pe seară, de luni până joi, la 18:30. Și de două ori în weekend, la 19:30. În total, târgul are șase piațete amenajate pe circa 300.000 de mp”, a descris atmosfera reporterul Pro TV.

Liei Olguța Vasilescu îi face concurență doar Sibiul, al doilea oraș care a deschis târgul de Crăciun. S-a întâmplat tot vineri, 13 noiembrie. La Sibiu, sunt deschise peste 120 de căsuțe. În ele își expun marfa producători tradiționali din 20 de județe, transmite Pro TV. Atmosfera a fost surprinsă și transmisă live pe Facebook.