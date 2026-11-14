Un petrolier a lovit vineri, în jurul orei 12:30, ora locală, o navă de croazieră fluvială andocată, cu peste 130 de pasageri și membri ai echipajului la bord, pe râul Mississippi din New Orleans.

Petrolierul Atlantic Asphalt s-a ciocnit cu American Heritage, aparținând companiei American Cruise Lines, în afara sediului central al portului New Orleans, potrivit unui comunicat de presă al portului New Orleans, citat de Fox Weather.

Incidentul, care a provocat răsturnarea navei, rămânând doar o mică porțiune deasupra apei, a avut loc vineri, 13 noiembrie, în jurul orei 12:30, ora locală, a anunțat Portul New Orleans, citat de revista People.

Centrul Medical Universitar din New Orleans și alte spitale din cadrul Centrului Medical pentru Copii din Louisiana (LCMC) au primit aproximativ câteva zeci de pacienți în urma coliziunii.

Petrolierul a intrat în plin în nava de croazieră

În timp ce pasagerii navei de croazieră se pregăteau să coboare de pe navă şi să se îndrepte spre New Orleans, s-a auzit un scârţâit metalic îngrozitor.

Petrolierul intrase în coliziune cu nava de croazieră fluvială, forţând-o să se răstoarne încet pe o parte, în timp ce unii pasageri se agăţau cu disperare de balustradă, iar alţii au ajuns în fluviul Mississippi.

Pasagerii au fost duși în clădirea administrativă a portului New Orleans din apropiere pentru triaj și asistență.

„Mai multe persoane au fost salvate, iar operațiunile de căutare și salvare sunt în curs de desfășurare. Agențiile de siguranță publică coordonează eforturile de intervenție, prioritatea imediată fiind siguranța și salvarea celor implicați”, a declarat Jonah Gilmore, director adjunct de comunicare al biroului primarului Helena Moreno.

„Nava cisternă Atlantic Asphalt s-a ciocnit cu American Heritage , aparținând companiei American Cruise Lines, în timp ce aceasta era andocată pe râul Mississippi, în fața portului 1350 Port of New Orleans Place”, a declarat agenția. „American Heritage andocase cu aproximativ două ore mai devreme pentru a începe debarcarea pasagerilor.”

În momentul accidentului, la bordul navei American Heritage se aflau aproximativ 129 de pasageri, pe lângă membrii echipajului.

În timpul unei conferințe de presă, oficialii au declarat că au reușit să scoată 87 de persoane de pe barca fluvială cât timp aceasta a rămas la suprafață, deși „destul de multe persoane se aflau la bord” când aceasta s-a răsturnat, iar unele au fost salvate din apă.

Nu au fost raportați răniți

Deşi 32 de persoane au fost transportate la spital, autorităţile au declarat că toţi pasagerii au fost identificaţi, iar anchetatorii trebuie acum să afle cum s-a întâmplat exact incidentul în acest nod de trafic aglomerat.

Echipele de intervenţie de urgenţă s-au grăbit să ajute la evacuarea în masă, pe măsură ce nava, „American Heritage”, a început să ia apă, a declarat primarul oraşului New Orleans, Helena Moreno, într-o conferinţă de presă vineri seara.

Cei transportaţi la spitalele locale au suferit toţi leziuni uşoare, iar restul persoanelor au fost localizate, a spus ea. Alţii au fost, de asemenea, îngrijiţi pentru „contuzii” în incinta portului.

Doi ofiţeri ai poliţiei portuare au fost, de asemenea, spitalizaţi, dar se află în stare bună, a declarat Melanie Montroll, şefa Poliţiei Portuare din New Orleans.

În total, au fost localizate între 180 şi 190 de persoane, a spus Moreno. Pompierii din New Orleans au intervenit imediat la locul coliziunii şi au folosit scări deasupra docului pentru a încerca să salveze oamenii, a spus Moreno. Alte nave de pe fluviul Mississippi au intervenit, de asemenea, pentru a ajuta la scoaterea oamenilor din apă, a adăugat ea.

Petrolierul „Atlantic Asphalt” pare să fi „pierdut controlul”, a declarat căpitanul Melanie Burnham de la Paza de Coastă a SUA, adăugând că nu se cunoaşte „motivul exact” pentru care nava şi-ar fi pierdut capacitatea de manevrare. Persoana care conducea tankerul era un pilot fluvial, a precizat ea.

A început să se scufunde

După ce nava de croazieră a fost lovită, pasagerii „au început să debarce”, dar „în timp ce se întâmpla asta, nava de croazieră a început să se scufunde, iar apoi, în cele din urmă, s-a răsturnat”, a spus Moreno. „În momentul în care s-a întâmplat asta, au început să apară oameni în apă”, a explicat ea.

Podul Crescent City Connection, care traversează fluviul Mississippi, nu a fost lovit de niciuna dintre nave, a precizat guvernatorul statului Louisiana, Jeff Landry.

Unii pasageri şi-au lăsat obiectele personale pe nava care se scufunda, a spus Moreno, şi sunt acum cazaţi la hoteluri locale. Autorităţile oraşului colaborează cu parteneri, inclusiv cu Crucea Roşie Americană, pentru a se asigura că toţi pasagerii au acces la cazare, transport şi medicamentele necesare pe bază de reţetă.

Crucea Roşie a declarat pentru CNN că voluntarii săi se află la faţa locului, oferind apă, pături şi sprijin emoţional celor afectaţi.

Preşedintele Donald Trump, care a oferit sprijin statului, a lăudat echipele de intervenţie rapidă, afirmând într-o postare pe reţelele sociale: „Toate forţele de ordine şi echipele de intervenţie rapidă au fost fantastice!”

În urma misiunii de salvare, Paza de Coastă a SUA lucrează acum la redeschiderea fluviului, după ce acesta a fost închis imediat după coliziune.

Consiliul Naţional pentru Siguranţa Transporturilor (NTSB) lansează o investigaţie, anchetatorii urmând să ajungă la faţa locului sâmbătă dimineaţă, a declarat agenţia într-un comunicat, deşi reprezentantul SUA Steve Scalise a afirmat că interdicţia de zbor la sol impusă la nivel naţional de Administraţia Federală a Aviaţiei (FAA) ar putea afecta capacitatea acestora de a ajunge acolo.