De la fugar în Republica Moldova la investitor în România. Parcursul fugarului Anatolie Tripăduș

Anatolie Tripăduș, în vârstă de 69 de ani, este căutat de Interpol încă din luna mai a anului 2012, prin intermediul unei „difuziuni roșii” emise de Republica Moldova. Măsura are ca scop arestarea și extrădarea sa pentru executarea unei sentințe de 16 ani de închisoare. Cu toate acestea, Tripăduș s-a stabilit în România în anul 2013. El a reușit să-și schimbe oficial numele în Anatolie Vitușinscaia în anul 2017, stabilindu-și domiciliul în cartierul Militari din București, conform riseproject.ro.

Afaceristul are triplă cetățenie: moldovenească, română și rusă. Deși autoritățile din Republica Moldova susțin că măsura de căutare internațională se menține activă, prezența sa publică a fost semnalată chiar la un eveniment diplomatic. La data de 9 februarie 2023, sub noua sa identitate, Tripăduș a participat la o recepție organizată de Ambasada Rusiei la București. El a fost fotografiat alături de ambasadorul rus V.I. Kuzmin și de un atașat militar expulzat ulterior din România. Ambasada nu a oferit explicații privind prezența sa, și a declarat că subiectul „nu prezintă interes public”.

Oferte pentru CET-uri și planuri investiționale masive

Pe teritoriul României, firmele asociate cu Tripăduș au vizat achiziția unor obiective energetice strategice aflate în dificultate financiară. În luna septembrie a anului 2020, el a înaintat o primă ofertă pentru CET Arad, sprijinit de o companie americană nespecificată public.

Demersul s-a limitat la solicitarea de informații în urma semnării unui acord de confidențialitate. Un tipar similar s-a înregistrat și în luna mai a anului 2021, când o firmă a sa a vizat preluarea Termocentralei Mintia, fără a finaliza oferta.

Cel mai concret demers investițional a fost semnalat la data de 23 noiembrie 2023. Prin intermediul companiei bulgare Optimus Rredac Group LTD, Tripăduș a propus achiziția activului funcțional CET Galați pentru suma de 12 milioane de euro, sumă la care se adaugă și TVA. Planul de plată prevedea achitarea a 70% la adjudecare și restul sumei eșalonat în 12 rate lunare.

Oferta menționa intenția construirii unei noi centrale cu o capacitate de 850Mw. Valoarea investiției promise era de 800 de milioane de euro, susținută aparent de un consorțiu cu parteneri din SUA și Marea Britanie. CET Galați a fost însă adjudecat de alți investitori.

În prezent, prin intermediul companiei ISCO DSM Pectin, Tripăduș a anunțat o nouă investiție majoră în Zona Liberă Giurgiu. Proiectul vizează construirea unei fabrici de procesare a boabelor de soia, cu o capacitate de 180.000 de tone pe an. Deși site-ul firmei revendică realizarea proiectului pe un teren de aproape 18 hectare, nu există dovezi privind dreptul de proprietate asupra suprafeței menționate.

Condamnarea la Chișinău și complicitatea la fraude

Problemele penale ale lui Tripăduș în Republica Moldova decurg dintr-un dosar ajuns în instanță în anul 2009. În luna septembrie a anului 2012, el a primit o primă condamnare de 15 ani. Curtea de Apel Chișinău i-a majorat pedeapsa la 16 ani în luna decembrie a anului 2015. Decizia a fost menținută de Curtea Supremă de Justiție în anul 2016.

Acuzațiile cumulează 10 capete de acuzare, acoperind escrocherii, delapidări, spălare de bani și uz de fals. Instanțele au reținut fapte săvârșite între anii 2000 și 2008. Printre acestea se numără revendicarea unei datorii fictive de peste un milion de dolari și fraude legate de privatizarea fabricii de blănuri „Mioara” din Bălți.

Un alt caz relevant vizează vânzarea repetată, cu documente falsificate, a unei proprietăți care aparținea companiei Bălți-Gaz, controlată parțial de Gazprom. Gazprom este companie rusească de gaze naturale.

Avocatul Vadim Vieru clarifică statutul său juridic. Expertul precizează că fuga sustrage condamnatul de la cursul prescripției. Prin urmare, pedeapsa lui Anatolie Tripăduș rămâne executabilă la momentul unei eventuale rețineri.