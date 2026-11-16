AUR pierde teren, PSD revine în forță. O alianță PNL-USR ar amenința supremația partidului lui Simion

AUR scade sub 35% în intenția de vot pentru alegerile parlamentare, în timp ce PSD câștigă aproape șase puncte procentuale după încheierea crizei politice și formarea noului Guvern, potrivit celui mai recent barometru Informat.ro – INSCOP Research. Sondajul testează și scenariul unei candidaturi comune PNL-USR. O astfel de alianță s-ar clasa pe locul al doilea, la mai puțin de trei puncte procentuale de AUR în rândul alegătorilor care declară că vor merge sigur la vot.

AUR scade sub 35%. PSD câștigă teren după revenirea la guvernare

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 34,6% dintre românii care și-au exprimat o opțiune de vot ar alege AUR. Partidul condus de George Simion rămâne pe primul loc, dar pierde 5,1 puncte procentuale față de luna septembrie, când era cotat la 39,7%. PSD se află pe poziția a doua, cu 24,6%, față de 18,7% la măsurătoarea precedentă. Social-democrații înregistrează astfel cea mai mare creștere dintre partidele incluse în sondaj.

PNL ocupă locul al treilea, cu 15,1%, în scădere de la 16,3% în septembrie. USR urcă de la 9% la 11,9%.

Explicația lui Remus Ștefureac pentru creșterea PSD

Sociologul Remus Ștefureac arată că încheierea crizei politice și instalarea noului Guvern au schimbat raportul de forțe dintre partide. În opinia sa, o parte dintre alegătorii care au migrat către AUR ar putea reveni acum la PSD.

„AUR pierde, pentru prima dată în ultimele 18 luni, aproximativ 5 procente, ajungând la un scor sub 35%. Corelat cu această scădere a AUR, PSD crește cu aproximativ 6 procente, cea mai probabilă ipoteză fiind că social-democrații recuperează o parte dintre votanții pierduți în favoarea AUR”, a explicat Remus Ștefureac, într-o postare pe Facebook.

Creșterea social-democraților ar putea fi explicată și prin avantajul de care beneficiază, de regulă, un partid în prima perioadă după instalarea la guvernare.

Rămâne însă de văzut dacă PSD își va menține scorul electoral în lunile de iarnă. Ștefureac amintește că și PNL a beneficiat de o creștere similară în mai 2026, după moțiunea de cenzură. Liberalii ajunseseră atunci la 20,3% în intenția de vot. Susținerea lor a scăzut însă treptat, pe parcursul celor aproape șase luni de criză politică, până la 15,1% în noiembrie.

O alianță PNL-USR ar depăși PSD și s-ar apropia de AUR

Sondajul INSCOP testează, în premieră, și scenariul unei candidaturi comune PNL-USR la alegerile parlamentare.

În această variantă, AUR ar rămâne pe primul loc, cu 35,7%, însă o alianță PNL-USR ar obține 28,2%. PSD ar coborî pe poziția a treia, cu 23%.

Diferența dintre AUR și o eventuală alianță PNL-USR se reduce considerabil în rândul alegătorilor care declară că vor merge sigur la urne și au exprimat o opțiune de vot.

AUR ar obține 35%, în timp ce alianța dintre liberali și USR ar ajunge la 32,1%. Cele două formațiuni ar fi astfel despărțite de doar 2,9 puncte procentuale. PSD ar rămâne pe locul al treilea, cu 20,9%.

Remus Ștefureac consideră că rezultatul arată potențialul electoral al unei astfel de construcții politice. Sociologul susține că apropierea dintre PNL și USR ar putea determina și alte partide să caute formule de colaborare.

„Acest lucru arată un potențial electoral foarte ridicat care ar putea stimula, în contrapartidă, formule de coagulare alternative, în opoziție față de acest proiect major de construcție politică”, a mai transmis acesta.

Date despre sondaj

Barometrul Informat.ro – INSCOP Research, ajuns la ediția a XV-a, a fost realizat în perioada 26 octombrie – 2 noiembrie 2026, pe un eșantion de 1.197 de persoane. Sondajul a fost efectuat la comanda platformei Informat.ro, în parteneriat cu Strategic Thinking Group.

Datele au fost culese prin interviuri telefonice și online. Marja maximă de eroare este de +/- 2,8%, la un nivel de încredere de 95%.