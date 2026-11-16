Avertisment pentru vapoarele din Marea Neagră. Direcția Hidrografică Maritimă recomandă evitarea zonei în care au fost atacate trei nave comerciale

Direcția Hidrografică Maritimă a emis duminică un aviz radio prin care le recomandă comandanților de nave comerciale să evite perimetrul din Marea Neagră unde au avut loc recentele atacuri cu drone. Ministrul Apărării, Ștefan Radu Oprea, a explicat că riscul în largul Deltei Dunării este ridicat din cauza apariției unor obiecte aeriene și plutitoare venite dinspre nord.

Stefan Lupu - Reporter special
Avertisment pentru vapoarele din Marea Neagră. Direcția Hidrografică Maritimă recomandă evitarea zonei în care au fost atacate trei nave comerciale

Direcția Hidrografică Maritimă a emis duminică un aviz radio prin care le recomandă comandanților de nave comerciale să evite perimetrul din Marea Neagră unde au avut loc recentele atacuri cu drone. Ministrul Apărării, Ștefan Radu Oprea, a explicat că riscul în largul Deltei Dunării este ridicat din cauza apariției unor obiecte aeriene și plutitoare venite dinspre nord.

Autoritățile române au luat primele măsuri de siguranță după ce trei nave comerciale au fost lovite de drone în apropierea gurilor Dunării. Direcția Hidrografică Maritimă a publicat duminică avizul radio pentru navigatori nr. 172/2026.

Prin intermediul acestui document, care include coordonatele exacte ale zonei vizate, statul român declară un raion din Marea Neagră drept periculos pentru traficul maritim, „începând cu data de 15.11.2026 până la un nou aviz”. Situația este fără precedent, până în acest moment.

Decizia vine după ce incidentele recente s-au soldat cu avarii și incendii la bordul vapoarelor atacate.

„Prin acesta se recomandă comandanţilor navelor comerciale să îşi planifice rutele astfel încât să evite zona delimitată în aviz, care este în perimetrul vaselor lovite aseară de drone”, a anunțat ministrul Apărării, Ștefan Radu Oprea, citat de news.ro.

Obiecte aeriene și plutitoare venite dinspre nord

Ministrul Apărării a subliniat că măsura are strict un caracter preventiv și că autoritățile nu au interzis tranzitarea zonei, navigația comercială rămânând permisă. Oficialul a explicat motivele pentru care perimetrul din largul Deltei Dunării prezintă un grad ridicat de risc.

„Evaluările noastre arată că prezenţa unor obiecte aeriene şi de suprafaţă venite dinspre nord face ca riscul pentru navigaţie să fie ridicat într-un perimetru din largul Deltei Dunării”, a precizat Radu Oprea.

Conform avizului emis, pericolul este reprezentat și de „prezența în zonă a unor obiecte plutitoare dinspre nord”.

Ministrul a adăugat că Ministerul Apărării Naționale acționează pentru a reduce la minimum riscurile indirecte provocate de conflictul militar din vecinătate, având ca prioritate protejarea navigației comerciale și siguranța echipajelor aflate în tranzit prin Marea Neagră.

Avertismentul oficial survine după ce trei nave comerciale, printre care un petrolier și un vrachier, au fost lovite succesiv de aeronave fără pilot în apropiere de Sulina și Sfântu Gheorghe. Atacurile nu au provocat victime omenești, însă echipajele au fost nevoite să stingă incendiile izbucnite pe punți.

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2 comentarii

  2. Intradevar o recomandare inteligenta ,bine ca nu le-a recomandat sa navigheze pe uscat ,ca sa aibe o siguranta mai mare .

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