Scandal în PSD. Constantin Toma îl acuză pe ministrul Ghigiu de atac politic: Zero interes pentru oameni

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, lansează acuzații dure la adresa ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Mihai Ghigiu. Edilul susține că oficialul PSD a venit la Buzău pentru a executa un atac politic, nu pentru a găsi soluții la problemele comunității. Conflictul a izbucnit după ce ministrul a acuzat administrația locală că a pierdut aproape 80 de milioane de euro din PNRR, bani destinați reabilitării și consolidării blocurilor.

Într-un mesaj publicat duminică pe Facebook, Constantin Toma afirmă că vizita ministrului ar fi făcut parte dintr-o acțiune politică pregătită de conducerea PSD.

„Ministrul Mihai Ghigiu a venit la Buzău cu o singură misiune: să execute un atac politic! Nu să ajute comunitățile locale, nu să găsească soluții pentru investițiile blocate, ci să îndeplinească agenda politică a conducerii PSD”, a transmis primarul.

Constantin Toma acuză transformarea unei întâlniri oficiale într-un atac politic

Edilul a criticat comportamentul ministrului în timpul vizitei la Buzău, unde a avut loc o întâlnire regională dedicată dezvoltării comunităților din Sud-Est. La eveniment a participat și Roxana Mînzatu, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene.

Potrivit lui Toma, discuțiile ar fi trebuit să se concentreze pe investiții, proiecte europene și dificultățile întâmpinate de administrațiile locale. În schimb, ministrul ar fi folosit ocazia pentru a relua acuzațiile privind pierderea finanțării europene pentru reabilitarea blocurilor. Mai mult, Mihai Ghigiu s-a deplasat la unul dintre imobilele care nu au mai fost reabilitate și a discutat cu locatarii despre situația lucrărilor.

„Pentru mine, succesiunea acestor gesturi ridică o întrebare legitimă: a venit ministrul Ghigiu la Buzău pentru a identifica soluții sau pentru a executa un atac politic? Din punctul meu de vedere, întreaga desfășurare a vizitei seamănă mai degrabă cu o acțiune politică atent pregătită”, a declarat Constantin Toma.

Disputa privind cele 80 de milioane de euro din PNRR

Conflictul dintre cei doi social-democrați a pornit de la finanțarea europeană destinată lucrărilor de reabilitare termică și consolidare a blocurilor din Buzău.

Ministrul Mihai Ghigiu a susținut că aproape 80 de milioane de euro au fost pierdute din cauza birocrației și a lipsei de implicare administrativă. Oficialul a prezentat situația drept un exemplu negativ al modului în care sunt gestionate fondurile europene. Constantin Toma respinge acuzațiile și susține că administrația locală nu poate fi considerată singura responsabilă pentru eșecul proiectului.

Potrivit primarului, procedurile complicate de achiziție, birocrația și întârzierile au făcut imposibilă respectarea termenelor stabilite prin PNRR.

„Banii nu s-au pierdut pentru că Primăria nu și-a dorit să realizeze proiectul, ci din cauza birocrației excesive, a procedurilor greoaie și a întârzierilor care au făcut imposibilă încadrarea lucrărilor în termenele impuse prin PNRR”, a explicat edilul.

Toma a subliniat că, după lansarea achizițiilor publice, administrațiile locale nu mai pot controla toate etapele procedurilor.

Toma: Peste 700 de milioane de euro atrase în zece ani

Primarul Buzăului și-a apărat activitatea administrativă și a susținut că, în ultimii zece ani, municipiul a atras finanțări de peste 700 de milioane de euro. Acesta afirmă că investițiile realizate în oraș demonstrează capacitatea administrației de a implementa proiecte și de a accesa fonduri europene. Totodată, edilul a precizat că sunt căutate alte surse de finanțare, atât interne, cât și europene, pentru continuarea proiectelor de reabilitare a blocurilor.

Constantin Toma își reafirmă ruptura de conducerea PSD

În finalul mesajului, primarul a revenit asupra deciziei de a demisiona din funcțiile de conducere ale PSD și de a nu mai candida din partea formațiunii. Toma susține că atitudinea ministrului Mihai Ghigiu îi confirmă că a luat decizia corectă.

„Când un ministru vine într-o comunitate mai preocupat să atace un primar decât să ajute la rezolvarea problemelor oamenilor, înțelegi cât de tare s-a îndepărtat politica de adevărata ei misiune”, a transmis edilul.

Mesajul său se încheie cu o critică directă la adresa partidului din care face parte:

„Zero interes pentru oameni, sută la sută politică de partid. Acesta este astăzi PSD!”