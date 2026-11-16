Ioana Dogioiu reacționează după nunta lui Ilie Bolojan: O rochie de 5.500 de lei a fost transformată într-un produs de lux de 4.000 de euro

Ioana Dogioiu, fost purtător de cuvânt al Guvernului, a reacționat public după nunta fiicei lui Ilie Bolojan. Ea a demontat informațiile apărute în presă cu privire la costul exorbitant al rochiei purtate de fosta soție a liderului PNL. Dogioiu a precizat că ținuta a costat 5.500 de lei, nu 4.000 de dolari sau euro, așa cum au relatat anumite posturi de televiziune.

Stefan Lupu - Reporter special
Ioana Dogioiu reacționează după nunta lui Ilie Bolojan: O rochie de 5.500 de lei a fost transformată într-un produs de lux de 4.000 de euro

Ioana Dogioiu, fost purtător de cuvânt al Guvernului, a reacționat public după nunta fiicei lui Ilie Bolojan. Ea a demontat informațiile apărute în presă cu privire la costul exorbitant al rochiei purtate de fosta soție a liderului PNL. Dogioiu a precizat că ținuta a costat 5.500 de lei, nu 4.000 de dolari sau euro, așa cum au relatat anumite posturi de televiziune.

Nunta fiicei lui Ilie Bolojan continuă să genereze reacții în spațiul public. Ioana Dogioiu, fost purtător de cuvânt al Guvernului, a publicat un mesaj pe rețelele sociale pentru a clarifica anumite detalii financiare. Subiectul central al postării sale a fost prețul rochiei purtate de fosta soție a liderului PNL, Florentina Bolojan, la evenimentul de la Oradea.

Anumite trusturi de presă au vehiculat sume cuprinse între 2.800 de euro și 4.000 de dolari pentru ținuta respectivă. Ioana Dogioiu a catalogat aceste cifre drept o invenție a „presei de partid”. Fostul oficial a sugerat o legătură cu criticile recente la adresa opulenței de la botezul organizat de liderul PSD Timiș.

„Nunta fiicei lui Ilie Bolojan a fost o mare dezamăgire (sincer, nu știu ce își imaginau, cunoscând omul) pentru cei care sperau la o revanșă după «festivalul șinșilei». Nimic opulent, nimic scandalos. Și, dacă nu există, trebuie inventat! Așa a fost inventată rochia de 4.000 de dolari / 2.800 de euro / 4.000 de euro (în disperarea momentului, nici măcar nu s-au pus de acord asupra minciunii), purtată de soția domnului Bolojan”, a scris Ioana Dogioiu.

Fostul oficial guvernamental a explicat originea și prețul real al obiectului vestimentar. Rochia a fost realizată de o creatoare din România. Prețul oficial afișat pe site-ul designerului este de 5.500 de lei. Dogioiu a precizat că redacțiile au primit această informație corectă încă de sâmbătă seara. Din acest motiv, ea a etichetat difuzarea în continuare a sumelor false drept o acțiune de „crasă rea-credință”.

Cununie religioasă la Biserica cu Lună

În paralel cu disputele din mediul online, Ilie Bolojan a oferit o scurtă declarație la finalul cununiei religioase. Evenimentul a avut loc sâmbătă la Biserica cu Lună din Oradea.

Fiica sa cea mare, Lucia Maria, s-a căsătorit cu Daniel Bota, un fost jucător la echipa de fotbal FC Bihor. Cununia civilă a fost oficiată anterior de primarul Florin Birta la Primăria Oradea. Petrecerea nuntașilor a fost programată la sala Palazzo Grand Hall, cu participarea unor apropiați și a unor lideri politici din PNL.

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