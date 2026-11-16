Nunta fiicei lui Ilie Bolojan continuă să genereze reacții în spațiul public. Ioana Dogioiu, fost purtător de cuvânt al Guvernului, a publicat un mesaj pe rețelele sociale pentru a clarifica anumite detalii financiare. Subiectul central al postării sale a fost prețul rochiei purtate de fosta soție a liderului PNL, Florentina Bolojan, la evenimentul de la Oradea.

Anumite trusturi de presă au vehiculat sume cuprinse între 2.800 de euro și 4.000 de dolari pentru ținuta respectivă. Ioana Dogioiu a catalogat aceste cifre drept o invenție a „presei de partid”. Fostul oficial a sugerat o legătură cu criticile recente la adresa opulenței de la botezul organizat de liderul PSD Timiș.

„Nunta fiicei lui Ilie Bolojan a fost o mare dezamăgire (sincer, nu știu ce își imaginau, cunoscând omul) pentru cei care sperau la o revanșă după «festivalul șinșilei». Nimic opulent, nimic scandalos. Și, dacă nu există, trebuie inventat! Așa a fost inventată rochia de 4.000 de dolari / 2.800 de euro / 4.000 de euro (în disperarea momentului, nici măcar nu s-au pus de acord asupra minciunii), purtată de soția domnului Bolojan”, a scris Ioana Dogioiu.

Fostul oficial guvernamental a explicat originea și prețul real al obiectului vestimentar. Rochia a fost realizată de o creatoare din România. Prețul oficial afișat pe site-ul designerului este de 5.500 de lei. Dogioiu a precizat că redacțiile au primit această informație corectă încă de sâmbătă seara. Din acest motiv, ea a etichetat difuzarea în continuare a sumelor false drept o acțiune de „crasă rea-credință”.

Cununie religioasă la Biserica cu Lună

În paralel cu disputele din mediul online, Ilie Bolojan a oferit o scurtă declarație la finalul cununiei religioase. Evenimentul a avut loc sâmbătă la Biserica cu Lună din Oradea.

Fiica sa cea mare, Lucia Maria, s-a căsătorit cu Daniel Bota, un fost jucător la echipa de fotbal FC Bihor. Cununia civilă a fost oficiată anterior de primarul Florin Birta la Primăria Oradea. Petrecerea nuntașilor a fost programată la sala Palazzo Grand Hall, cu participarea unor apropiați și a unor lideri politici din PNL.