Ludovic Orban îl acuză pe Nicușor Dan că favorizează AUR: „Îi dai certificat gratuit de opoziție”

Ludovic Orban lansează acuzații la adresa președintelui Nicușor Dan, despre care susține că ajută AUR să își consolideze imaginea de principal partid de opoziție. Fostul premier afirmă că atacurile șefului statului la adresa formațiunii conduse de George Simion îi aduc acesteia avantaje politice și afectează partidele democratice de centru-dreapta.

Invitat duminică seară la Digi24, liderul Forței Dreptei a criticat modul în care Nicușor Dan se raportează la AUR. În opinia sa, președintele contribuie la promovarea partidului prin declarațiile publice în care îi atacă reprezentanții.

Orban: Nicușor Dan legitimează AUR ca partid de opoziție

Fostul premier consideră că pe scena politică există două tipuri de opoziție. Prima este reprezentată de formațiunile democratice și proeuropene, printre care PNL și USR. Cea de-a doua este AUR, partid pe care Orban îl descrie drept o falsă opoziție.

Potrivit acestuia, atunci când președintele critică AUR, formațiunea beneficiază de o vizibilitate mai mare și își întărește poziția în fața electoratului.

Orban susține că această abordare îi dezavantajează pe liberali și pe ceilalți reprezentanți ai dreptei democratice, care încearcă să se diferențieze de partidul condus de George Simion.

Mai mult, liderul Forței Dreptei îl acuză pe Nicușor Dan că ar urmări menținerea AUR la un nivel ridicat de susținere, deși, potrivit aprecierilor sale, partidul ar fi început să piardă teren.

Acuzații privind o colaborare între PSD și AUR

Ludovic Orban a adus în discuție și presupusele înțelegeri dintre PSD și AUR. Acesta susține că cele două formațiuni colaborează de cel puțin nouă luni, în ciuda poziționării lor publice.

Fostul premier afirmă că ar exista acorduri politice inclusiv pentru ocuparea unor funcții în instituții importante ale statului, realizate prin negocieri la nivel parlamentar.

În acest context, Orban îi reproșează președintelui că nu ia în considerare presupusa apropiere dintre PSD și AUR și că preferă să trateze partidul lui George Simion drept un adversar politic autentic.

Ce a spus Ludovic Orban

„Când critici AUR, nu faci altceva decât să potențezi, să îi dai certificat de opozant. La ora actuală există două poziții: opoziția democratică liberală, proeuropeană, formată din Partidul Național Liberal, USR și alte formațiuni politice, și o pseudo-opoziție, reprezentată de AUR. Când tu, ca președinte, care ești garantul acestui Guvern, dai în AUR, nu faci decât să îi legitimezi pe cei de la AUR ca fiind opozanți, când ei, de fapt, sunt în înțelegeri subterane cu PSD. Îi dai certificat gratuit de opoziție”, a declarat Ludovic Orban.

Liderul Forței Dreptei a afirmat că PSD și AUR colaborează de cel puțin nouă luni și că ar exista înțelegeri între cele două partide inclusiv pentru ocuparea unor funcții în instituții publice importante. Orban i-a reproșat lui Nicușor Dan că nu ar lua în considerare această colaborare.