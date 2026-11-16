Sorin Costreie: „Când le-am spus părinților că renunț la Electronică pentru Filosofie, am dormit în boxă două nopți”. Povestea inedită a ministrului Educației

Sorin Costreie a dezvăluit un episod inedit din tinerețea sa, legat de decizia de a urma Facultatea de Filosofie. Pasionat inițial de matematică și admis la Electronică și Telecomunicații, actualul profesor universitar a decis, după Revoluția din 1989, să renunțe la studierea științelor exacte în favoarea filosofiei.

Stefan Lupu - Reporter special
Sorin Costreie: „Când le-am spus părinților că renunț la Electronică pentru Filosofie, am dormit în boxă două nopți”. Povestea inedită a ministrului Educației

Sorin Costreie în conferința „Filosofia inteligenței artificiale” din cadrul seriei „Știința la scenă deschisă”

Sorin Costreie a dezvăluit un episod inedit din tinerețea sa, legat de decizia de a urma Facultatea de Filosofie. Pasionat inițial de matematică și admis la Electronică și Telecomunicații, actualul profesor universitar a decis, după Revoluția din 1989, să renunțe la studierea științelor exacte în favoarea filosofiei.

O decizie legată de carieră poate declanșa conflicte puternice în familie, iar actualul ministru al Educației, Sorin Costreie, a simțit acest lucru pe propria piele. Într-o confesiune inedită realizată în cadrul podcastului „Lecția de azi”, ministrul, care este și profesor universitar la Facultatea de Filosofie, a povestit cum a renunțat la un traseu asigurat în științele exacte pentru a-și urma pasiunea umanistă.

Sorin Costreie a mărturisit că, până în clasa a X-a, traseul său părea clar conturat spre matematică, fiind chiar participant la faza națională a olimpiadelor. Însă, între clasa a X-a și a XI-a, perspectiva sa s-a schimbat, pe fondul unor întrebări care depășeau simpla demonstrare a teoremelor.

„Începusem să fiu bârfit de alt tip de întrebări. Ce e un număr? Ce e o funcție? De ce avem șirul lui Fibonacci în frunze, dacă îl avem? Lucruri de tipul ăsta. Și așa am ajuns la filosofie”, a relatat ministrul.

Conflictul din familie și cele două nopți petrecute în boxă

Contextul anilor ’80 l-a ținut, însă, departe de o facultate de profil. Când a vizitat Facultatea de Filosofie în 1988, a găsit un mediu puternic politizat, ceea ce l-a determinat să aleagă Facultatea de Electronică și Telecomunicații, unde a fost admis cu succes. Situația s-a schimbat radical odată cu Revoluția din 1989. O epurare a cadrelor didactice ideologizate din cadrul Facultății de Filosofie, realizată la presiunea studenților, l-a încurajat să încerce cursurile ambelor instituții. Dezamăgit de programa învechită de la Electronică, unde se preda Turbo Pascal în loc de noile limbaje de programare, Sorin Costreie a luat decizia definitivă de a renunța la științele exacte.

„Și toate astea puse cap la cap, m-au făcut să spun: «Asta e, îmi urmez setea, fac doar filozofie și renunț la electronică.» Acasă, asta a fost o revoluție. Deci vă spun, ai mei au explodat. (…) Două zile a trebuit să stau în boxă pentru că m-am certat enorm cu ai mei. Erau și șoricei, și gândăcei și multe altele. Pentru că atunci nu aveai telefon mobil. N-am găsit niciun prieten, nicio rudă la care să mă duc. Doar aveam cheile la boxă și am stat în boxă două nopți. După aceea, ai mei au înțeles că n-au cu cine și că trebuie să accepte”, a rememorat Sorin Costreie, și a precizat că, din proprie experiență, le-a oferit mereu copiilor săi libertatea de a-și alege drumul în viață.

Reacția Oanei Dimofte: „Viața construită după cum desenează părinții”

Declarațiile ministrului au atras atenția în mediul online. Jurnalista Oana Dimofte, autoarea articolului publicat pe platforma educatieprivata.ro, a comentat episodul pe Facebook. Ea a subliniat că presiunea parentală asupra viitorului copiilor a fost o realitate frecventă pentru generațiile trecute și speră ca tiparul să nu fie moștenit.

„Știu foarte multe astfel de situații în generația mea. Eu n-am pățit, ai mei au fost fericiți să afle că m-am hotărât singură ce vreau să fac cu viața mea. Dar știu multe, multe cazuri în care n-a fost așa. Și nu toți copiii aceia au avut ambiția domnului Costreie de a insista cu propria alegere. Pot doar să sper că foștii copii care și-au construit viața după cum le-au desenat-o părinții își lasă măcar copiii să decidă singuri ce vor să facă și ce vor să fie”, a notat Oana Dimofte pe rețeaua socială.

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