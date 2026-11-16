VIDEO Ce le transmite Luca Niculescu primarilor în privința banilor

Premierul Luca Niculescu le-a cerut luni primarilor de municipii să folosească responsabil banii primiți de la Guvern. Șeful Executivului a anunțat că alocările bugetare vor ține cont de cheltuielile efective și de nevoile comunităților, iar rezultatele vor fi făcute publice. Totodată, premierul a promis că va continua descentralizarea gestionării fondurilor europene.

Luca Niculescu a participat luni la Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România. Premierul a vorbit despre relația dintre Guvern și administrațiile locale, dar și despre importanța investițiilor în comunități. Șeful Executivului a amintit că, la începutul mandatului, Guvernul a adoptat o rectificare bugetară de urgență. Prin aceasta, au fost alocate două miliarde de lei pentru plata datoriilor administrațiilor locale și ale firmelor care au lucrat cu acestea.

„Sigur că ar fi putut să fie mai mult, sigur că cunoaşteţi şi dumneavoastră situaţia bugetului, dar aş spune, privind spre viitor, că avem datoria să guvernăm, pregătind măsuri pentru a creşte calitatea vieţii oamenilor şi a fructifica perspectivele de dezvoltare ale comunităţilor”, a declarat premierul.

Niculescu promite predictibilitate și stabilitate fiscală

Premierul a prezentat mai multe angajamente ale Guvernului în relația cu autoritățile locale. Printre acestea se numără predictibilitatea, stabilitatea fiscală și respectarea calendarului bugetar. Niculescu a anunțat că Executivul va elabora Codul finanțelor publice locale. De asemenea, Guvernul își propune să adopte proiectul bugetului de stat în decembrie, astfel încât Parlamentul să îl voteze până la finalul anului.

Premierul a explicat că, în 2026, numeroase consilii locale și-au adoptat bugetele abia spre sfârșitul primăverii. Întârzierile, la care s-a adăugat durata procedurilor de achiziție, au afectat desfășurarea lucrărilor.

În privința stabilității fiscale, șeful Executivului a dat asigurări că „orice schimbare fiscală va fi însoţită de o evaluare de impact publicată înainte de adoptare, care va include efectele asupra bugetelor locale”.

Banii pentru primării, în funcție de nevoile comunităților

Luca Niculescu le-a cerut edililor să acorde mai multă atenție modului în care folosesc banii primiți. Premierul a precizat că alocările vor fi stabilite în funcție de execuția bugetară și de necesitățile fiecărei comunități.

„De asemenea, îmi permit să fac şi eu un apel către dumneavoastră, şi anume responsabilitate în folosirea resurselor primite, responsabilitate de care de cele mai multe ori daţi dovadă, alocările vor fi corelate cu execuţia efectivă şi cu nevoile reale ale comunităţilor, iar rezultatele vor fi raportate public”, a mai afirmat Niculescu.

Șeful Guvernului a vorbit și despre rolul fondurilor europene în finanțarea investițiilor publice, în contextul consolidării bugetare. MIPE va monitoriza săptămânal toate programele europene. În plus, autoritățile vor publica lunar date despre absorbția fondurilor, pe programe și județe.

Regiunile vor avea un rol mai important în gestionarea fondurilor europene

Premierul a mai anunțat că Guvernul va continua descentralizarea implementării fondurilor europene. Pentru perioada de finanțare 2028-2034, România va susține un plan de parteneriat care să acorde regiunilor un rol mai mare. Acesta va avea la bază strategiile de dezvoltare ale fiecărei regiuni.

Niculescu i-a îndemnat pe primari să înceapă deja pregătirea proiectelor pentru următorul exercițiu financiar european.

„Deci vă încurajez să pregătiţi de pe acum portofoliul de proiecte, documentaţii tehnice, avize, analize cost-beneficiu, pentru că ne dorim ca România să înceapă noua perioadă de programare cu proiecte mature şi fără întârzieri”, a transmis premierul.

Șeful Executivului a solicitat, de asemenea, implicarea autorităților locale în consultările privind alocarea banilor din viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene.