„Le sunt profund recunoscător lui Denis, Amy, David, Tanya şi tuturor celor de la Amazon MGM Studios pentru încrederea pe care mi-au acordat-o. A spune că acest rol este un vis devenit realitate este puţin spus. Nu aş putea fi mai entuziasmat de această colaborare şi de munca care ne aşteaptă alături de această echipă fantastică”, a declarat actorul, potrivit Variety.

Robert Pattinson, noul agent 007

Regizorul Denis Villeneuve, care l-a distribuit pe Pattinson în „Dune: Partea a treia”, a explicat motivele pentru care l-a ales pentru rolul legendarului spion.

„Înainte de toate, doresc să-mi exprim profunda recunoştinţă faţă de actorii remarcabili care ni s-au alăturat în această călătorie. Am fost înconjuraţi de talente extraordinare, dar nu poate exista decât un singur 007. Sunt extrem de încântat să-l întâmpin pe Robert Pattinson în rolul noului nostru James Bond. El are sufletul atemporal al lui 007 şi aduce cu sine un spirit cu totul nou. Abia aştept să începem!”, a declarat regizorul.

Cine a fost ultimul James Bond

Pattinson va prelua ștafeta lui 007 de la actorul Daniel Craig, acesta apărând în cinci filme ale francizei.

Ultima sa apariție a fost în 2021, în filmul „No Time to Die”. În această peliculă, Bond se sacrifică pentru a salva lumea de planurile malefice ale unei organizații teroriste cu ramificații globale.

Totodată, „No Time to Die” a fost ultimul film din serie lansat înainte ca producătorii Michael G. Wilson și Barbara Broccoli să vândă controlul creativ al francizei către Amazon MGM. Valoarea tranzacției a fost estimată la 20 de milioane de dolari.

Amazon MGM, despre alegerea lui Pattinson

Reprezentanții Amazon MGM nu l-au ales întâmplător pe Pattinson în acest rol. El se bucură de o mare popularitate, având la activ recorduri de box-office. Filmul „The Drama”, produs de studioul A24, în care apare alături de Zendaya, a avut încasări la nivel mondial de peste 134 de milioane de dolari. De asemenea, filmul „PrimeTime” a înregistrat încasări de 28 de milioane de dolari. Pattinson a fost distribuit și în filmul „The Odyssey”, unde a interpretat rolul lui Antinous. Pelicula a înregistrat încasări de 1,8 miliarde de dolari.

Totodată, pentru rolul său din „Dune: Partea a Treia”, Pattinson speră ca pelicula să aibă încasări substanțiale.

Amazon MGM l-a numit pe Villeneuve, regizorul din spatele filmelor „Sicario”, „Arrival” şi „Prisoners”, drept următorul regizor al francizei în iunie 2025. El a declarat la momentul respectiv că este un „fan înrăit al lui Bond” şi că intenţionează să „deschidă calea pentru multe misiuni noi care vor urma”.