Ministrul Finanțelor, mesaj despre bugetul pe 2027: Continuăm direcția de reducere a deficitului

În opinia lui Alexandru Nazare, bugetul pentru anul viitor trebuie să asigure o finanțare predictibilă, dar să respecte traiectoria privind reducerea deficitului.

„Bugetul pentru 2027 trebuie să ofere comunităţilor finanţare predictibilă, continuând în acelaşi timp direcţia de reducere a deficitului. Sunt două obiective majore, care trebuie construite împreună, cu responsabilitate. Acesta a fost mesajul pe care l-am transmis astăzi, la Adunarea Generală a Asociaţiei Municipiilor din România, unde am discutat, împreună cu premierul Luca Niculescu şi cu reprezentanţii administraţiilor locale, despre problemele concrete ale comunităţilor: finanţarea serviciilor publice, finalizarea investiţiilor, asigurarea căldurii în această iarnă, dar şi pregătirea bugetelor pentru anul viitor”, potrivit unui mesaj postat pe rețelele sociale de Alexandru Nazare.

Ministrul Finanțelor, despre bugetul pe 2027

Totodată, oficialul a explicat faptul că bugetul pentru anul viitor va fi adoptat într-un calendar predictibil, astfel încât primăriile să-și poată calcula finanțele pentru anul viitor într-un timp optim.

”Ne menţinem obiectivul aprobării bugetului de stat într-un calendar predictibil, care să permită primăriilor să aibă timp pentru luarea deciziilor privind resursele pentru anul viitor. Una dintre preocupările importante ale administraţiilor este finalizarea investiţiilor începute prin PNRR. Nu vrem ca proiectele să rămână neterminate şi nici ca administraţiile să piardă rezultatele muncii de până acum. Am prezentat soluţiile la care lucrăm: prelungirea termenelor de finalizare până în primăvara sau la jumătatea anului 2027 şi un mecanism de împrumuturi prioritare, fără plafon, pentru ca aceste investiţii să fie duse la capăt şi puse în folosul oamenilor”, arată Alexandru Nazare.

Ministrul Finanţelor mai afirmă că, alături de finalizarea proiectelor începute, a discutat şi despre modul în care investiţiile locale pot susţine mai bine economia.

”Pregătim parteneriate cu ADR-urile pentru parcuri industriale, punctaj suplimentar în schemele de ajutor de stat pentru investiţiile realizate în aceste structuri şi sprijin pentru pregătirea parteneriatelor public-private, inclusiv la nivel local”, a mai spus oficialul.