În discursul său adresat în Parlament, Magyar susține că banii descoperiți în pădure reprezintă doar „vârful icebergului”.

„Dacă mai aveți măcar o fărâmă de decență, vă cer să dați dovadă de curaj și să vă cereți scuze în fața poporului ungar, iar apoi să vă predați mandatele”, a spus politicianul ungar, potrivit Reuters.

Péter Magyar, mesaj în Parlament

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, partidul Fidesz a anunțat că fostul său ministru, Seszták, nu are legătură cu banii descoperiți. La rândul său, acesta a negat faptele ilegale. Premierul Viktor Orbán a negat acuzațiile de corupție.

János Bóka, lider al grupului parlamentar al Fidesz, a precizat că orice verdict trebuie pronunțat de o instanță independentă.

La rândul său, Bence Rétvári, membru al Partidului Creștin-Democrat, a declarat că formațiunea pe care o reprezintă respinge toate acuzațiile.

Imagini cu teancurile de bani, indignare în rândul cetățenilor

Autoritățile judiciare din Ungaria au descoperit 20 de milioane de dolari în numerar, ascunși în păduri, clădiri agricole sau depozite.

Banii au fost descoperiți în urma unei anchete de corupție ce-l vizează pe Miklós Seszták. Acesta a deținut funcția de ministru al Dezvoltării în Guvernul Viktor Orbán, între 2014 și 2018.

Cetățenii din Ungaria s-au arătat indignați în momentul în care au văzut pe rețelele sociale imaginile cu grămezile de bani.

Partidul Tisza, tot mai popular

Această descoperire reprezintă un prim pas dintr-un amplu demers judiciar privind faptele de corupție comise de foștii membri ai cabinetului Viktor Orbán.

Fostul guvernator al Băncii Centrale din Budapesta și un alt fost ministru a fost arestați în legătură cu acuzații de corupție. Ambii neagă însă acuzațiile.

Valul de anchete are ca efect creșterea popularității partidului lui Péter Magyar, Tisza. Centrul de Cercetare 21 arată că formațiunea se bucură de susținerea a 65% dintre alegătorii cu opțiune politică clară, în creștere față de scorul înregistrat în septembrie.