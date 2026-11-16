Péter Magyar a cerut demisia parlamentarilor din opoziție în scandalul celor 20 de milioane de dolari îngropați în pădure VIDEO

Banii au fost descoperiți în urma unei anchete privind acte de corupție, deschisă pe numele unui fost ministru al Guvernului Viktor Orban.

Mihai Dima
Péter Magyar a cerut demisia parlamentarilor din opoziție în scandalul celor 20 de milioane de dolari îngropați în pădure VIDEO

Premierul Ungariei, Péter Magyar / FOTO: X/@NST_Online

Banii au fost descoperiți în urma unei anchete privind acte de corupție, deschisă pe numele unui fost ministru al Guvernului Viktor Orban.

Prezent în Parlament, Peter Magyar le-a cerut parlamentarilor Fidesz și Partidului Creștin-Democrat să-și dea demisia. Solicitarea vine ca urmare a anchetei în urma căreia, într-o pădure, au fost descoperite 20 de milioane de dolari.

În discursul său adresat în Parlament, Magyar susține că banii descoperiți în pădure reprezintă doar „vârful icebergului”.

„Dacă mai aveți măcar o fărâmă de decență, vă cer să dați dovadă de curaj și să vă cereți scuze în fața poporului ungar, iar apoi să vă predați mandatele”, a spus politicianul ungar, potrivit Reuters.

Péter Magyar, mesaj în Parlament

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, partidul Fidesz a anunțat că fostul său ministru, Seszták, nu are legătură cu banii descoperiți. La rândul său, acesta a negat faptele ilegale. Premierul Viktor Orbán a negat acuzațiile de corupție.

János Bóka, lider al grupului parlamentar al Fidesz, a precizat că orice verdict trebuie pronunțat de o instanță independentă.

La rândul său, Bence Rétvári, membru al Partidului Creștin-Democrat, a declarat că formațiunea pe care o reprezintă respinge toate acuzațiile.

Imagini cu teancurile de bani, indignare în rândul cetățenilor

Autoritățile judiciare din Ungaria au descoperit 20 de milioane de dolari în numerar, ascunși în păduri, clădiri agricole sau depozite.

Banii au fost descoperiți în urma unei anchete de corupție ce-l vizează pe Miklós Seszták. Acesta a deținut funcția de ministru al Dezvoltării în Guvernul Viktor Orbán, între 2014 și 2018.

Cetățenii din Ungaria s-au arătat indignați în momentul în care au văzut pe rețelele sociale imaginile cu grămezile de bani.

Partidul Tisza, tot mai popular

Această descoperire reprezintă un prim pas dintr-un amplu demers judiciar privind faptele de corupție comise de foștii membri ai cabinetului Viktor Orbán.

Fostul guvernator al Băncii Centrale din Budapesta și un alt fost ministru a fost arestați în legătură cu acuzații de corupție. Ambii neagă însă acuzațiile.

Valul de anchete are ca efect creșterea popularității partidului lui Péter Magyar, Tisza. Centrul de Cercetare 21 arată că formațiunea se bucură de susținerea a 65% dintre alegătorii cu opțiune politică clară, în creștere față de scorul înregistrat în septembrie.

Citiți și: Întâlnire Nicușor Dan – Péter Magyar. „Am convenit asupra necesității unui nou început”

Distribuie articolul pe:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
București.ro
Casa-grădina.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Cinemaraton Plus Cinemaraton Play Prima Comedy Prima History Prima World Life.ro terrazarandia.ro Agro TV Servus Cluj vatabai.ro