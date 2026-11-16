Într-o declarație pe rețelele sociale, Dan Motreanu a criticat PSD pentru intenția privind posibila listare la bursă a companiilor de stat.

„PSD a descoperit că listarea companiilor de stat la bursă nu mai este o problemă. Problema era cine o propunea! Când a propus-o Bolojan, a fost motiv de moțiune. Când o propune PSD, devine reformă.

PSD a demis Guvernul Bolojan acuzând listarea companiilor de stat la bursă. Subiectul ocupa jumătate din textul moțiunii de cenzură PSD-AUR. Acum, PSD vorbește, prin vocea lui Marian Neacșu, tocmai de listarea la bursă a companiilor de stat”, a scris Dan Motreanu.

Dan Motreanu, atac la vicepremierul Marian Neacșu

În declarația sa, Dan Motreanu i-a adus critici vicepremierului Marian Neacșu pe tema listării la bursă a companiilor de stat.

„După un adevărat asalt la adresa Guvernului Bolojan pentru propunerea de listare la bursă a unor pachete minoritare, Neacșu spune acum că respectivele companii pot fi listate după ce vor deveni mai profitabile!

Au uitat cei de la PSD că au votat în Parlament interzicerea listării la bursă a acțiunilor companiilor de stat?

Nu le-a luat mult celor de la PSD să ajungă de la „Nu ne vindem țara!” la preluarea chiar a ideii pentru care au demis Guvernul Bolojan”, a mai spus europarlamentarul.

Listarea companiilor de stat la bursă, blocată de PSD

În timpul guvernării Bolojan, ideea listării companiilor de stat la bursă a fost respinsă însă de PSD, susține europarlamentarul.

„Eficientizarea companiilor de stat sau comasarea unor instituții sunt și acestea prezentate de Marian Neacșu ca niște propuneri ale PSD. Dar tocmai aceste propuneri au fost susținute și de Ilie Bolojan și blocate de PSD.

Este greu de spus dacă PSD vorbește serios despre acest subiect. Și programul de guvernare al Guvernului Bolojan, votat inclusiv de PSD, prevedea listarea companiilor de stat la bursă. Cu toate acestea, PSD s-a opus punerii în practică a acestei idei”, a mai scris oficialul.