Noi acuzații de viol împotriva lui Donald Trump. Cum argumentează democrații cererea de desecretizare a dosarului Epstein

Beatrice Keul, o fostă participantă la concursuri de frumusețe, și-a modificat declarațiile anterioare și susține acum că a fost violată de Donald Trump în anul 1993. Noua acuzație face parte dintr-un raport amplu, publicat luni de reprezentanții democrați din Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților din Statele Unite.

Într-un interviu acordat publicației Daily Mail în octombrie 2024, Keul afirmase că Donald Trump a făcut avansuri nedorite și a pipăit-o, dar ea a reușit să îl convingă să se oprească la timp. Fosta concurentă a schimbat această versiune pe parcursul audierilor recente acordate personalului democrat din Congres. Femeia declară acum că președintele a agresat-o sexual în mod brutal, într-o cameră a hotelului Plaza din Atlantic City, o proprietate deținută de Trump la acea vreme.

Raportul citează detaliile oferite de Beatrice Keul și plasează incidentul imediat după o întâlnire comună cu Donald Trump și Jeffrey Epstein. Documentul menționează că fostul traficant de minori a fost prezentat atunci drept cel mai bun prieten al lui Trump.

Președintele ar fi imobilizat-o din spate și ar fi agresat-o fizic, iar ulterior i-ar fi repetat promisiunile de a o ajuta cu viza și cu admiterea la Universitatea din New York în schimbul tăcerii. Autorii raportului nu au publicat transcrierile interviurilor și nu explică motivul pentru care victima a decis să își modifice declarația inițială.

Consecințe politice și acuzații de obstrucționare a justiției

Reprezentantul democrat Jamie Raskin a coordonat redactarea acestui raport, care conturează o strategie clară pentru o posibilă procedură de destituire. Democrații pregătesc acest scenariu politic pentru situația în care vor prelua controlul Camerei Reprezentanților în luna ianuarie.

Democrații acuză administrația de la Casa Albă că blochează ilegal publicarea dosarelor referitoare la Jeffrey Epstein, care s-a sinucis în închisoare în anul 2020.

Potrivit raportului, anumite documente esențiale lipsesc din baza de date a Departamentului de Justiție, deși Congresul a ordonat desecretizarea lor completă încă din toamna anului trecut. Documentul subliniază că dovezile analizate indică participarea activă a lui Donald Trump la acțiunile lui Jeffrey Epstein, scrie huffpost.com.

Raportul îl vizează direct și pe Procurorul General Todd Blanche, fostul avocat al președintelui. Membrii comisiei susțin că Blanche ar fi comis infracțiunea de obstrucționare a justiției pentru a-l proteja pe Trump.

Acuzația are la bază un interviu neobișnuit pe care oficialul i l-a luat în închisoare Ghislainei Maxwell, complicea lui Epstein, cu scurt timp înaintea transferului ei într-o unitate de securitate minimă.

Casa Albă respinge noul raport

Administrația prezidențială a respins categoric toate acuzațiile formulate de comisia democrată. Casa Albă a catalogat documentul drept o acțiune motivată strict politic, cu scopul de a distrage atenția publicului de la realizările actualului președinte.

Lauren Bis, purtătoarea de cuvânt a instituției, a transmis un răspuns oficial în care a numit raportul o încercare disperată a adversarilor politici. Bis a subliniat că Trump l-a exclus pe Epstein din clubul său de la Mar-a-Lago tocmai din cauza comportamentului acestuia și a fost complet exonerat de orice legătură cu acțiunile traficantului.

Noul caz se adaugă altor dosare similare deschise la adresa lui Donald Trump. Cea mai cunoscută decizie rămâne cea din procesul intentat de scriitoarea E. Jean Carroll. Un juriu din New York a stabilit în luna mai 2023 că fostul președinte a abuzat-o sexual pe Carroll în anii ’90, iar judecătorul a declarat ulterior că acuzația de viol a fost în mod substanțial adevărată.