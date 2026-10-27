GEN10 mobilizează copii și părinți din întreaga țară pentru ultimele zile de înscriere

De la lansarea GEN10, pe 22 septembrie, copii din toate colțurile României au răspuns invitației Vodafone de a-și demonstra talentul și pasiunea pentru sport. Alături de Nadia Comăneci și Ciprian Marica, mentorii programului, inițiativa a stârnit entuziasmul familiilor din întreaga țară.

Cu doar 5 zile rămase până la încheierea înscrierilor, la finalul lunii octombrie, GEN10 continuă să caute viitorii campioni ai României la gimnastică și fotbal.

De la orașe mari până la comunități mai mici din întreaga țară, copii pasionați de sport au răspuns provocării GEN10, dornici să-și arate talentul și să facă un pas mai aproape de visul lor. Interesul din toate regiunile României arată că pasiunea pentru sport se regăsește pretutindeni, iar copiii au nevoie de oportunități pentru a-și descoperi și dezvolta potențialul.

Interes sporit pentru GEN10

Interesul pentru GEN10 s-a extins dincolo de gimnastică și fotbal. Numeroși părinți și-au exprimat dorința ca pe viitor programul să includă și alte sporturi, precum tenisul, handbalul sau atletismul. Aflată la prima ediție, inițiativa GEN10 este dedicată în acest an gimnasticii și fotbalului. Interesul pentru alte discipline reprezintă un semnal încurajator și oferă perspective pentru explorarea unor noi direcții de dezvoltare a programului în viitor.

“Să fac parte din inițiativa GEN10 și să văd cum micii campioni din întreaga țară fac primii pași spre împlinirea visurilor lor e minunat. Am spus însă mereu că rezultatele nu apar peste noapte. Copiii au nevoie de timp să-și dezvolte talentul. Sportul îi învață să aibă încredere în ei și să depășească provocările. GEN10 le oferă șansa de a-și descoperi potențialul și de a beneficia de îndrumarea de care au nevoie pentru a merge mai departe. Abia aștept să văd cum GEN10 va crește și va oferi tot mai multor generații de copii șansa de a-și descoperi și urma pasiunile.”, a menționat Nadia Comăneci.

“GEN10 e o oportunitate unică de a descoperi copiii care pot deveni campionii de mâine și de a-i încuraja și îndruma pe drumul către performanță. Mă bucur să văd că în spatele fiecărui videoclip înscris în program se află un copil cu un vis, cu pasiune pentru sport și cu ambiția de a ajunge cât mai departe. Știu din proprie experiență cât de important este să ai pe cineva care să creadă în tine la început de drum. De aceea, abia aștept să îi cunosc pe finaliști și să le fiu alături în această experiență. Până atunci, îi încurajez pe părinți să profite de ultimele zile de înscriere și să le ofere copiilor această șansă.”, a declarat Ciprian Marica.

Ultimele zile de înscriere în programul GEN10

Părinții își mai pot înscrie copiii în programul GEN10 până la finalul lunii octombrie 2026, accesând platforma www.gen10.ro. Pentru înscriere, aceștia trebuie să încarce videoclipuri în care copiii execută exercițiile propuse de echipele Nadiei Comăneci și ale lui Ciprian Marica, respectând ghidul de filmare disponibil pe platformă. Programul se adresează fetelor cu vârste cuprinse între 5 și 8 ani, pentru gimnastică, și băieților cu vârste între 8 și 14 ani, pentru fotbal, conform criteriilor de eligibilitate prezentate pe site.

După încheierea înscrierilor, materialele video vor fi analizate de comisiile de evaluare. In luna noiembrie, 30 de finaliste la gimnastică și 33 de finaliști la fotbal vor fi invitați la București pentru etapa finală de selecție. În urma acesteia, 10 fete la gimnastică și 11 băieți la fotbal vor deveni bursierii GEN10 și vor beneficia, timp de un an, de sprijin financiar din partea Vodafone, precum și de mentorat și îndrumare din partea Nadiei Comăneci, a lui Ciprian Marica și a echipelor acestora.

Prin GEN10, Vodafone își propune să descopere și să susțină viitoarea generație de campioni ai României, oferindu-le copiilor șansa de a-și cultiva talentul și de a-și urma pasiunea pentru sport.

Despre Vodafone

everyone.connected

Vodafone este o companie lider de telecomunicații din Europa și Africa. Furnizăm servicii mobile și fixe către peste 370 de milioane de clienți, operăm rețele în 15 țări investind în alte patru și colaborăm cu rețele mobile în alte peste 40 de țări.

Susținem o bună parte din traficul global de internet prin peste 70 de cabluri submarine – coloana vertebrală a internetului – și dezvoltăm un nou serviciu de comunicații prin satelit, accesibil direct prin terminalele mobile pentru conectivitate în zone fără semnal. Vodafone are una dintre cele mai mari platforme IoT din lume cu peste 240 milioane de conexiuni IoT la nivel global, iar în Africa furnizăm servicii financiare către aproximativ 103 de milioane de clienți din 7 țări – gestionând mai multe tranzacții decât orice alt furnizor.

Din adâncul apelor până la stele, misiunea noastră este să conectăm pe toată lumea. Pentru mai multe informații, vizitați www.vodafone.com, urmăriți-ne pe X la @VodafoneGroup sau conectați-vă cu noi pe LinkedIn la www.linkedin.com/company/vodafone.