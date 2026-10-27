Luca Niculescu, despre rețeaua rusească destructurată de SRI și DIICOT: Astfel de atacuri sunt inacceptabile

Luca Niculescu a anunțat destructurarea unei rețele de sabotaj care viza industria națională de apărare. Operațiunea a beneficiat de informațiile furnizate de SRI și DIICOT și a scos la iveală implicarea directă a Federației Ruse.

Stefan Lupu - Reporter special
Luca Niculescu, despre rețeaua rusească destructurată de SRI și DIICOT: Astfel de atacuri sunt inacceptabile

Prima sedinta de guvern a cabinetului Luca Niculescu, in Bucuresti, 20 octombrie 2026. Inquam Photos / Octav Ganea

Luca Niculescu a anunțat destructurarea unei rețele de sabotaj care viza industria națională de apărare. Operațiunea a beneficiat de informațiile furnizate de SRI și DIICOT și a scos la iveală implicarea directă a Federației Ruse.

Premierul României, Luca Niculescu, a publicat un mesaj oficial pe platforma X. Șeful Executivului a confirmat anihilarea unei grupări de sabotori. Această rețea viza în mod direct obiective strategice din industria națională de apărare. Operațiunea a scos la iveală participarea activă a Federației Ruse. Șeful Guvernului a subliniat că statul român combate cu fermitate aceste amenințări.

„România acționează cu toată fermitatea pentru destructurarea acțiunilor de sabotaj asupra obiectivelor naționale. În baza informațiilor SRI și DIICOT, a fost destructurată o rețea de sabotare a industriei de apărare care acționa cu implicarea Federației Ruse”, a scris premierul Luca Niculescu.

Oficialul de la Palatul Victoria a felicitat instituțiile de forță implicate în această operațiune de succes. El a asigurat opinia publică de angajamentul neclintit al Guvernului pentru securitatea națională.

„Consider că astfel de atacuri sunt inacceptabile. Nu vom fi descurajați în angajamentul nostru de a asigura securitatea cetățenilor români și a României. Felicit autoritățile române implicate!”, a completat liderul Guvernului.

Reacția lui Nicușor Dan pe tema sabotajelor rusești

Subiectul acțiunilor ostile a provocat reacții publice la cel mai înalt nivel al administrației. Nicușor Dan a abordat aceeași temă printr-o declarație proprie, publicată tot pe rețeaua X. El a condamnat cu fermitate implicarea Moscovei în actele de sabotaj din România. Președintele s-a referit tot la incidentul recent de la platforma industrială Carfil.

Nicușor Dan a catalogat aceste acțiuni drept o încălcare gravă a suveranității țării. El a explicat că atacurile asupra industriei românești fac parte dintr-o campanie premeditată. Aceasta se încadrează în războiul hibrid purtat de Rusia împotriva democrațiilor europene. Totodată, el a cerut vigilență din partea cetățenilor. Avertismentul său a vizat tacticile de recrutare folosite de entitățile ostile pe rețelele sociale, cu scopul de a manipula persoane vulnerabile pentru a comite acte ilegale.

„Investigațiile asupra sabotajului de la Carfil dovedesc din nou cât de frecvent au ajuns să fie folosite rețelele sociale de către entități ostile pentru atragerea unor persoane cu scopul de a le manipula, mergând până la a le implica în acțiuni ilegale. Oamenii trebuie să fie conștienți de aceste pericole și să trateze cu toată atenția ceea ce se vehiculează în spațiul online”, a scris Nicușor Dan pe X.

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