Termenul – sau sufixul – din jargonul de pe internet „Maxxing” a fost selectat oficial de Dictionary.com drept „Cuvântul anului 2026”.

Potrivit Euronews, alegerea reflectă una dintre tendințele dominante ale prezentului. Mai exact dorința de a duce orice activitate la maximum. Nu contează că e productivitate, aspect fizic, alimentație sau utilizarea inteligenței artificiale.

„Maxxing” provine din verbul „to maximize”

Conform Dictionary.com, citat de Euronews, „maxxing” provine din verbul „to maximize”. Termenul poate fi folosit atât de sine stătător, cât și ca sufix pentru a exprima ideea de optimizare extremă. Astfel au apărut formule precum „proteinmaxxing”, pentru cei care își maximizează aportul de proteine, „cozymaxxing”, care descrie căutarea confortului absolut, sau „tokenmaxxing”, termen asociat folosirii intensive a instrumentelor de inteligență artificială în activitatea profesională.

Euronews notează că expresia își are originile în cultura jocurilor video și în expresia „maxing out”. Popularitatea sa a crescut în anii 2010 pe forumuri asociate comunităților incel și „manosphere”, prin termenul „looksmaxxing”, care desemna încercările de a maximiza atractivitatea fizică prin antrenamente, diete sau schimbări de aspect.

„Manifestarea lingvistică a unei culturi tot mai preocupate să obțină maximum din orice”

Ulterior, termenul a fost preluat de generațiile Z și Alpha și a devenit viral pe platformele sociale. Directorul de lexicografie al Dictionary Media Group, Steve Johnson, a declarat, citat de Euronews, că „maxxing este manifestarea lingvistică a unei culturi tot mai preocupate să obțină maximum din orice”, subliniind că termenul poate descrie numeroase comportamente și tendințe contemporane.

Se remarcă însă și dimensiunea mai puțin optimistă a fenomenului. Dincolo de sensul său aparent pozitiv, „maxxing” reflectă presiunea permanentă de a performa, de a optimiza fiecare aspect al vieții și de a produce tot mai mult într-o societate puternic influențată de mediul online și de tehnologie.

Pe lista scurtă a Dictionary.com s-au mai aflat termenii „Affordability”, „Data center”, „Odyssey” și „Unc”. Ultimuk termen este folosit de generațiile Z și Alpha pentru a descrie o persoană mai în vârstă percepută drept depășită sau lipsită de popularitate, potrivit Euronews.