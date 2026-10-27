Ioana Dogioiu, noi ironii la adresa lui Grindeanu. Cine e ministrul care pune bețe-n-roate PSD

Ioana Dogioiu, fosta purtătoare de cuvânt a Guvernului, critică PSD după ce ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat datele privind deficitul bugetar și a explicat în ce condiții ar putea fi necesare noi taxe și impozite. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, aceasta susține că social-democrații trebuie să aleagă între menținerea disciplinei bugetare și susținerea unor promisiuni care ar necesita cheltuieli suplimentare.

Dogioiu consideră că datele privind deficitul bugetar au complicat discursul PSD, în condițiile în care deficitul calculat pe baza execuției bugetare cash a ajuns la 3,81% din PIB după primele nouă luni ale anului, față de peste 5% în aceeași perioadă din 2025.

„N-a fost o zi bună pentru PSD. Alexandru Nazare le-a stricat petrecerea”, a scris Ioana Dogioiu, referindu-se la datele prezentate de ministrul Finanțelor.

În opinia sa, Alexandru Nazare reprezintă un punct important de sprijin pentru credibilitatea externă a României, în contextul preocupărilor investitorilor privind stabilitatea economică și continuarea măsurilor de reducere a deficitului.

Ioana Dogioiu: PSD trebuie să aleagă între promisiuni și disciplina bugetară

Fosta purtătoare de cuvânt a Guvernului susține că discuția despre posibilele majorări de taxe trebuie înțeleasă în contextul cheltuielilor pe care statul și le poate permite.

Dogioiu face referire la declarațiile lui Alexandru Nazare, care a precizat că nu își dorește introducerea unor noi taxe, însă orice program care nu este prevăzut în buget trebuie să aibă o sursă de finanțare.

„Nu îmi doresc taxe și impozite noi, dar avem nevoie de sustenabilitate. În momentul în care discutăm despre un program nou, care nu este bugetat, care trebuie finanțat, trebuie să avem și o sursă pentru acel program nou pe care îl propunem”, a declarat ministrul Finanțelor.

Ioana Dogioiu critică modul în care o parte a presei a interpretat aceste declarații, susținând că Alexandru Nazare nu a anunțat că taxele vor crește în mod obligatoriu.

În schimb, ea consideră că majorările ar putea deveni o opțiune dacă PSD insistă asupra unor programe și promisiuni fără să indice de unde vor veni banii necesari.

„Ilie Bolojan nu lua în calcul taxe noi, ci disciplină strictă, cheltuim doar ce ne permitem”, a scris aceasta.

Întrebările investitorilor despre viitorul politicilor economice

În mesajul său, Ioana Dogioiu vorbește și despre preocupările oamenilor de afaceri străini și ale finanțatorilor privind continuitatea politicilor economice din România.

Fosta purtătoare de cuvânt susține că, în întâlnirile cu investitorii și finanțatorii, premierul Ilie Bolojan era întrebat ce garanții există că direcția economică va fi păstrată după rotativa guvernamentală.

„Și după rotativă, ce garanții avem?”, ar fi fost întrebarea adresată premierului, potrivit relatării sale.

Dogioiu consideră că predictibilitatea fiscală și respectarea angajamentelor bugetare sunt esențiale pentru menținerea încrederii investitorilor în România.