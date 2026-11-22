Vremea se schimbă radical în următoarele zile. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare de precipitații, intensificări ale vântului și răcire accentuată, valabilă în aproape toată țara. Meteorologii au instituit și un cod galben de ninsori viscolite în Carpații Meridionali.

Informarea meteorologică intră în vigoare duminică, 22 noiembrie, la ora 22:00, și rămâne valabilă până marți, 24 noiembrie, la ora 20:00.

În acest interval, precipitațiile vor cuprinde cea mai mare parte a țării. Cantitățile de apă vor ajunge la 10–15 litri pe metru pătrat, iar în regiunile vestice și la munte vor atinge, izolat, 40 de litri pe metru pătrat, potrivit ANM.

Ploile se vor transforma în ninsori în Transilvania

În Transilvania, Maramureș și zonele deluroase, ploile vor predomina până luni după-amiază, când vor fi înlocuite treptat de lapoviță și ninsoare. În nordul Moldovei și în regiunile montane vor predomina ninsorile, în timp ce în restul țării sunt așteptate mai ales ploi.

La munte, stratul de zăpadă ar putea ajunge la 30 de centimetri. Zăpada se va depune și în unele zone deluroase din centrul și nordul țării, unde meteorologii estimează un strat cuprins între 2 și 6 centimetri.

Vântul va amplifica senzația de frig, cu rafale de 40–60 km/h în majoritatea regiunilor. Pe crestele montane, viteza acestuia va depăși 80–100 km/h.

Cod galben de viscol în Carpații Meridionali

ANM a mai emis o atenționare cod galben valabilă de duminică, de la ora 22:00, până luni, la ora 12:00. În cea mai mare parte a Carpaților Meridionali, la altitudini de peste 1.500 de metri, sunt prognozate ninsori abundente și rafale de vânt de până la 100 km/h.

Stratul de zăpadă nou-depus va măsura între 10 și 15 centimetri, iar izolat va ajunge la 25 de centimetri. Totodată, în sudul Banatului sunt așteptate ploi însemnate cantitativ.

Potrivit meteorologilor, valorile termice vor coborî sub mediile multianuale specifice acestei perioade a lunii noiembrie.