Facturile la energie ar putea crește cu până la 22%. Ministrul Energiei anunță cine va plăti mai mult pentru curent și gaze

Românii ar putea plăti mai mult pentru energia electrică în lunile următoare, în condițiile în care ofertele furnizorilor indică majorări de preț cuprinse între 10% și 22%. Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, avertizează că scumpirile vor afecta atât populația, cât și companiile. În schimb, facturile la gaze naturale pentru consumatorii casnici ar trebui să rămână apropiate de cele de anul trecut, cel puțin până la 31 martie 2027. Guvernul pregătește noi măsuri de sprijin, însă acestea nu au fost încă aprobate.

Într-un interviu la Digi24, ministrul Energiei a explicat că evoluția tarifelor depinde de furnizor, de contractul încheiat și de momentul în care consumatorii își reînnoiesc ofertele. Potrivit acestuia, prețurile publicate în comparatorul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei arată deja o tendință de creștere, care se poate reflecta treptat în facturile populației.

Curentul electric ar putea fi mai scump cu până la 22%

Dumitru Chisăliță a explicat că există mai multe scenarii privind evoluția prețurilor la electricitate, iar majorările estimate nu vor fi identice pentru toți consumatorii.

„Sunt trei scenarii, pentru că nu toată lumea are același preț, nu toată lumea a avut același preț, ținând seama de contractul și furnizorul pe care l-a avut, dar undeva între 10 și 22% așa arată în momentul de față evoluțiile pe site-ul ANRE”, a declarat ministrul.

Acesta a precizat că ofertele mai scumpe pot deveni prețuri efective în contractele încheiate între furnizori și clienți. Astfel, persoanele ale căror contracte expiră în perioada următoare sau care sunt nevoite să aleagă o ofertă nouă ar putea resimți mai rapid majorările. Ministrul a subliniat că instituția pe care o conduce nu deține toate datele privind contractele individuale, acestea fiind în responsabilitatea ANRE.

Ce se întâmplă cu facturile la gaze naturale

Situația este diferită în cazul gazelor naturale. Pentru consumatorii casnici, legislația actuală prevede un mecanism de preț administrativ, valabil până la 31 martie 2027. Acesta stabilește condițiile în care gazele produse în România sunt vândute furnizorilor, astfel încât prețurile finale pentru populație să nu înregistreze creșteri semnificative față de anul trecut.

Potrivit ministrului, prețul administrativ este chiar mai mic decât nivelul plafonat anterior, motiv pentru care facturile gospodăriilor ar trebui să rămână relativ stabile. Totuși, acest lucru nu înseamnă că toate familiile vor avea facturi identice. Valoarea plătită depinde și de consumul efectiv, care crește de regulă în sezonul rece.

Companiile, printre cele mai afectate de scumpiri

Pentru firme și alți consumatori noncasnici, perspectiva este mai puțin favorabilă. Ministrul Energiei a explicat că majorările la electricitate ar putea fi comparabile cu cele suportate de populație, chiar dacă unele oferte publice arată diferențe mai reduse.

În cazul gazelor naturale, presiunea este însă mai mare. Chisăliță a avertizat că prețul gazelor tranzacționate pe piața pentru ziua următoare cel puțin s-a dublat față de aceeași perioadă a anului trecut.

Această evoluție nu înseamnă automat că facturile companiilor se vor dubla, însă firmele ale căror contracte expiră sau sunt legate de prețurile zilnice pot înregistra creșteri importante. Ministrul a indicat posibilitatea unor majorări de peste 20% pentru anumite categorii de consumatori noncasnici.

Costurile suplimentare cu energia ar putea pune presiune și asupra cheltuielilor de producție sau de funcționare ale companiilor, cu eventuale efecte asupra prețurilor bunurilor și serviciilor.

Guvernul pregătește noi scheme de sprijin

Pe fondul acestor evoluții, Ministerul Energiei lucrează la mecanisme care să limiteze impactul scumpirilor asupra consumatorilor.

Dumitru Chisăliță a anunțat că au fost constituite grupuri de lucru pentru energia electrică, gazele naturale și sprijinirea consumatorilor vulnerabili. Noile măsuri trebuie însă analizate și avizate de instituțiile competente, inclusiv de Consiliul Concurenței și, după caz, de autoritățile europene.

Ministrul a atras atenția că prețul final al energiei include mai multe componente: costul propriu-zis al energiei, tarifele reglementate și taxele.