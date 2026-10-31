Bani în plus pentru pensionari înainte de Crăciun. Cine primește până la 500 de lei și cu cât ar putea crește pensiile din 2027

Vești pentru milioane de pensionari, înainte de sfârșitul anului. Românii cu pensii de până la 3.000 de lei vor primi, în luna decembrie, un ajutor financiar cuprins între 300 și 500 de lei, odată cu pensia. În plus, ministrul Muncii, Florin Manole, anunță că pensiile vor fi indexate de la 1 ianuarie 2027, după doi ani de înghețare. Majorarea ar putea ajunge la aproximativ 7,7%, dacă Guvernul va aplica integral formula prevăzută de lege.

Ministrul Muncii, Petre-Florin Manole, a declarat, într-un interviu acordat Antena 3 CNN, că pensionarii își vor primi drepturile la timp până la sfârșitul anului. Oficialul a explicat că rectificarea bugetară adoptată de noul Guvern a fost necesară pentru asigurarea fondurilor destinate plății pensiilor și altor cheltuieli sociale.

Potrivit ministrului, fără această rectificare ar fi existat probleme în finanțarea sistemului de pensii, dar și în alte domenii, precum sănătatea și protecția socială.

Cine primește 500 de lei în plus la pensia din decembrie

Sprijinul financiar va fi acordat pensionarilor cu venituri de până la 3.000 de lei, în funcție de trei praguri stabilite anterior de Guvern.

Sumele care vor ajunge la beneficiari în decembrie sunt următoarele:

500 de lei pentru pensionarii cu pensii de până la 1.500 de lei;

400 de lei pentru cei cu pensii între 1.501 și 2.000 de lei;

300 de lei pentru pensionarii cu pensii între 2.001 și 3.000 de lei.

Banii reprezintă a doua jumătate a sprijinului financiar stabilit la începutul anului și vor fi virați odată cu pensia aferentă lunii decembrie.

Pensiile ar putea crește cu 7,7% de la 1 ianuarie 2027

Ministrul Muncii a anunțat că nu ia în calcul o nouă înghețare a pensiilor și că susține aplicarea formulei de indexare prevăzute în legislația actuală.

„Pensiile se vor indexa, se vor majora, anul viitor”, a declarat Florin Manole.

Acesta a precizat că, până în prezent, nu a discutat cu premierul sau cu ministrul Finanțelor despre o eventuală majorare în două sau trei tranșe.

Deși au existat informații privind posibilitatea unei indexări etapizate, Manole susține că singurul scenariu pe care îl are în vedere este respectarea legii. Conform articolului 84 din Legea pensiilor, valoarea punctului de referință trebuie majorată anual, în luna ianuarie, cu rata medie anuală a inflației, la care se adaugă jumătate din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut.

Pentru anul 2027, procentul estimat de indexare este de aproximativ 7,7%.

Dacă procentul de 7,7% va fi aplicat integral, pensiile ar putea crește astfel:

O pensie de 2.000 de lei ar ajunge la aproximativ 2.154 de lei, adică 154 de lei în plus.

O pensie de 3.000 de lei ar crește cu 231 de lei, până la 3.231 de lei.

O pensie de 4.000 de lei ar ajunge la 4.308 lei, cu 308 lei mai mult.

O pensie de 5.000 de lei ar crește cu 385 de lei, până la 5.385 de lei.

Acestea sunt calcule orientative, nu valori aprobate definitiv. Majorarea efectivă va depinde de deciziile Guvernului și de eventualele modificări legislative.

Bugetul pentru 2027, o provocare pentru Guvern

Anunțul privind indexarea pensiilor vine într-un moment în care Ministerul Finanțelor pregătește bugetul pentru anul viitor. Ministrul Alexandru Nazare a avertizat că elaborarea bugetului va fi dificilă, în condițiile în care România trebuie să își reducă deficitul și să asigure în continuare finanțarea investițiilor și a programelor sociale.

Oficialul a explicat că anul 2027 va fi unul de tranziție, după finalizarea Planului Național de Redresare și Reziliență și înaintea începerii noului cadru financiar european, în 2028. Nazare a transmis că nu își dorește majorări de taxe și că resursele disponibile trebuie gestionate astfel încât să fie protejate persoanele vulnerabile, fără afectarea stabilității economice.

La rândul său, premierul Luca Niculescu a declarat că Executivul nu intenționează să introducă taxe noi sau să le majoreze pe cele existente în 2027.