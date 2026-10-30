Armata a rămas fără 300 de mii de metri pătrați de teren, pe care se află un turn de comunicații strategice STAR, capabilitate strategică militară, și patru clădiri care aparțin MApN și unei unități militare. Terenul a fost trecut în administrarea SNSPA, printr-o HG dată de Guvernul Năstase în 2004. SNSPA a lăsat terenul și utilitățile în delăsare.

Terenul a fost trecut, în 2004, din ordinul Guvernului Năstase de la Ministerul Apărării la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), instituție de învățământ a statului, cu drept de folosință pentru armată a obiectivelor de pe teren, arată o investigație publicată vineri de Libertatea.

Terenul este plasat la marginea Șoselei de Centură a Capitalei, în apropiere de fortul 8, unde se află o unitate militară.

Hotărârea de Guvern prin care s-a făcut transferul în 2004 stipulează că „Ministerul Apărării Naţionale va folosi, fără plată, elemente ale sistemului RTP/STAR cu toate componentele sale, aflate pe partea de imobil prevăzut”.

De asemenea, SNSPA se obligă să asigure utilităţile pentru structurile militare aferente acestui imobil. Cheltuielile comune referitoare la plata utilităţilor „se determină şi se suportă potrivit protocolului ce se va încheia cu ocazia predării-primirii imobilului”, se mai spune în HG a Guvernului Adrian Năstase.

Abandon și delăsare

Libertatea a constatat, după o descindere la fața locului că, spre deosebire de momentul în care turnul de comunicații strategice se afla pe terenul administrat de MApN, gardul din jurul turnului e șubred. În unele locul este înclinat și nu mai e protejat suplimentar, cu sârmă ghimpată, așa cum sunt gardurile unității militare.

Postul de pază, civil, se află la câteva sute de metri de turn, iar o parte din gard lipsește.

Partea de teren și clădiri care a rămas la MApN are pază militară și alte măsuri de protecție vizibile de pe spațiul public.

În curtea cedată SNSPA se află cel puțin patru clădiri cu trei, patru sau cinci niveluri, fiecare cu zeci de camere. Unele uși par ruginite, iar unele geamuri sparte.

De afară, toate clădirile par abandonate. În curte, cineva a scris la un moment dat, numele școlii universitare. Poarta este închisă, iar între cele două părți ale unității s-au făcut o alee și garduri, mult mai mici decât cele exterioare.

Nicăieri nu scrie, așa cum se întâmplă în zona unităților militare, că nu ai voie să fotografiezi sau să filmezi.

MApN răspunde prin omisiune

La solicitarea Libertatea, MApN răspunde că folosește în continuare elementele sistemului RTP/STAR cu toate componentele sale, aflate pe partea de imobil care a fost transmisă în administrarea Ministerului Educației și Cercetării, pentru Școala Națională de Studii Politice și Administrative.

Mai mult, susține că misiunile sale nu sunt afectate, fără să spună o vorbă despre gradul de degradare și de lipsa de protecție a obiectivului strategic – turnul de comunicații – la care oricine poate ajunge.

Singurul deranj al MApN pare să fie că adresa poștală a imobilelor din hotărârea de guvern din 2004 nu mai e valabilă.

În schimb, SNSPA a refuzat să dea vreun răspuns până acum, în ciuda solicitărilor repetate făcute de reporterii Libertatea.

Ce este sistemul de comunicații strategice STAR

General-locotenent în retragere Constantin Mincu scrie, citat de Libertatea, scrie într-un articol publicat de Revista de Știința Militare ce este sistemul de comunicații strategice al Armatei – RTP/STAR și cum a evoluat el.

„În perioada 1991 – 2010 în Armata României a fost proiectată, realizată şi dezvoltată Reţeaua de Transmisiuni Permanentă (R.T.P) care reprezintă o reţea distribuită, încorporând, din punct de vedere operaţional şi tehnic 253 de centre de comunicaţii cu diferite dezvoltări, de la cele nodale principale, până la modulele desfăşurabile în teatrele de operaţii şi extensiile externe pentru comunicaţiile cu NATO şi UE”.

Rețeaua de comunicații este parte principală a Sistemului de Transmisiuni al Armatei României (STAR), asigură infrastructura de bază (staţionară) pentru comunicaţii multicanal (voce, date, videoconferinţă) pentru conducerea operaţională şi administrativă a tuturor structurilor armatei la pace, criză şi război.

Tot general-locotenentul în retragere Constantin Mincu explică rolul de infrastructură critică a reţelei RTP/STAR.

El „derivă din funcţiile ei în folosul conducerii strategice, operative şi tactice şi din resursele puse la dispoziţie pentru cooperarea inter-categorii şi inter-forţe, precum şi cele necesare unor proiecte cu mare valoare militară pentru apărare (de exemplu, pentru SCCAN şi SCOMAR). Pe lângă aceste calităţi operaţionale şi tehnice reţeaua are şi unele vulnerabilităţi în ceea ce priveşte asigurarea funcţionării sigure şi neîntrerupte în condiţiile în care ar putea fi supusă unor acţiuni ostile prin atacuri fizice sau radioelectronice, prin mijloacele cunoscute ale războiului informaţional (cu toate formele sale active şi pasive)”.