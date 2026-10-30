Proteste în Franța sâmbătă. MAE îi avertizează pe românii care au drumuri programate. Unde poți să suni în caz de urgență

Potrivit MAE, mobilizările nu se vor limita la centrele urbane, fiind anunțate și posibile acțiuni în intersecții, sensuri giratorii, stații de alimentare cu carburanți, noduri feroviare și depozite petroliere.

De aceea, cei care au călătorii programate pentru această zi sunt îndrumați să verifice situația transportului înainte de plecare, mai ales dacă urmează să treacă prin marile aglomerări urbane sau prin zonele vizate de proteste.

Trenurile și transportul public din Paris pot avea întârzieri sau modificări de traseu

Pentru cei care călătoresc cu trenul, MAE recomandă verificarea informațiilor din aplicația SNCF Connect, unde pot fi urmărite în timp real datele despre circulația trenurilor. Sunt disponibile informații pentru TGV, Ouigo, TER, Intercités, Transilien, dar și pentru liniile internaționale.

Cei care se deplasează în Paris și în regiunea pariziană pot verifica situația transportului public în aplicația Bonjour RATP. Aceasta urmărește perturbările în timp real și oferă și variante de traseu atunci când apar probleme. Informațiile despre circulația RATP sunt disponibile și pe site-ul oficial RATP.

Mai mult, MAE avertizează că pot apărea modificări și în traficul aerian, în special în zonele afectate de manifestații, deci românii care au zboruri programate sunt sfătuiți să urmărească informațiile transmise de aeroportul din localitatea de plecare sau de destinație și să verifice eventualele schimbări de orar comunicate de operatorii aerieni.

Patru consulate române au numere de permanență pentru urgențe

Românii care se confruntă cu o situație dificilă, specială și urgentă pot apela telefoanele de permanență ale consulatelor române, în funcție de circumscripția consulară în care se află. Pentru Paris, numărul de urgență este +33680713729, în timp ce românii aflați în zona Marsilia pot suna la +33610027164.

Pentru circumscripția Lyon este disponibil numărul +33643627736, iar pentru Strasbourg +33627050022. Pentru asistență consulară la Paris, MAE indică și numerele Consulatului General al României la Paris +33147052966 și +33147052755.

MAE recomandă consultarea paginilor oficiale ale misiunilor consulare și ale ministerului pentru informații destinate românilor aflați în Franța și pentru actualizări legate de călătorie: Consulatul General al României la Paris, pagina Consulatului General al României la Paris, Consulatul General al României la Lyon, Consulatul General al României la Marsilia, Consulatul General al României la Strasbourg și Ministerul Afacerilor Externe.

Ce trebuie să verifice românii înainte de plecarea spre Franța

Pentru deplasările de sâmbătă, 31 octombrie, MAE recomandă verificarea din timp a informațiilor despre mijlocul de transport folosit.

Protestele anunțate pot afecta circulația în mai multe puncte, de la intersecții și sensuri giratorii până la noduri feroviare și alte infrastructuri vizate de acțiunile de blocaj.

Cei care merg cu trenul pot urmări situația în SNCF Connect, iar pentru transportul public din Paris și regiunea pariziană pot verifica Bonjour RATP. În cazul călătoriilor cu avionul, informațiile trebuie urmărite pe site-urile aeroporturilor din localitatea de plecare sau de destinație și prin comunicările operatorilor aerieni.

În cazul unei urgențe, românii pot utiliza numerele de permanență ale consulatelor din Paris, Marsilia, Lyon și Strasbourg, în funcție de zona în care se află. Avertismentul privind manifestațiile și posibilele perturbări a fost transmis de Ministerul Afacerilor Externe.