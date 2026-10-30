Președintele polonez Karol Nawrocki, aflat vineri în avion spre Senegal pentru o vizită programată, a făcut cale-ntoarsă după ce a aflat că poliția a pătruns în sediul celei mai înalte instanțe din Polonia, iar președintele acesteia a fost suspendat din funcție, relatează Reuters.

„Într-un astfel de moment, președintele trebuie să fie în Polonia. Îmi întrerup călătoria spre Senegal. Mă întorc”, a scris el pe platforma X.

Poliția a precizat că agenții săi au intrat în sediul Tribunalului Constituțional în urma unor incidente petrecute în exteriorul instituției, inclusiv aruncarea unor obiecte periculoase înspre polițiști.

Tribunalul Constituțional a anunțat pe site-ul său că președintele instituției, Bogdan Swieczkowski, a fost suspendat vineri.

Intervenția Poliției, suspendarea conducerii Tribunalului Constituțional

Intervenția în forță a poliției a fost declanșată în urma unei alerte privind riscuri iminente la adresa securității judecătorilor, însă acțiunea a aruncat imediat țara într-un scandal politic de proporții.

În timp ce executivul de la Varșovia susține necesitatea restabilirii ordinii și deblocării justiției, liderul opoziției, Jarosław Kaczyński, acuză o „încălcare dictatorială a legii” și transformarea instanței constituționale în teatrul unei bătălii totale pentru controlul statului.

În același timp, judecătoarea Tribunalului Constituțional Anna Korwin-Piotrowska a decis să dispună suspendarea imediată din funcție, pentru o lună, a președintelui Tribunalului Constituțional, Bogdan Święczkowski, și a vicepreședintelui Tribunalului Constituțional, Bartłomiej Sochański.

Anna Korwin-Piotrowska, aliata lui Donald Tusk, judecătoare cu cea mai mare vechime, a preluat atribuțiile președintelui Tribunalului Constituțional.

Ulterior, poliția din Varșovia a anunțat că ofițerii desfășoară activități statutare la sediul Tribunalului Constituțional, ca răspuns la informațiile furnizate de judecătoarea Tribunalului Constituțional, Anna Korwin-Piotrowska, dar că nu a intrat în incinta Tribunalului Constituțional.

Cronologia evenimentelor de vineri

Poliția a descins la sediul Tribunalului Constituțional. Polițiștii au intervenit după incidente produse în exteriorul instituției. Potrivit poliției, au fost aruncate obiecte periculoase în direcția forțelor de ordine.

Președintele Tribunalului Constituțional, Bogdan Święczkowski, a fost suspendat. Suspendarea sa amplifică disputa privind conducerea și legitimitatea instituției.

Președintele Poloniei și-a întrerupt deplasarea în Senegal. Karol Nawrocki a decis să se întoarcă în Polonia, declarând că, într-un asemenea moment, președintele trebuie să fie în țară.

Jarosław Kaczyński a fost audiat de procurori. Liderul partidului PiS a fost chemat la Parchetul Național din Varșovia în calitate de martor. Ancheta privește împiedicarea a patru judecători aleși de Parlament să-și exercite atribuțiile la Tribunalul Constituțional.

Principalele evenimente și miza conflictului

Un vechi conflict politic în legătură cu Tribunalul Constituțional a paralizat efectiv activitatea acestei instituții.

La începutul acestui an, Nawrocki – un aliat al fostului guvern naționalist al Poloniei – a refuzat să primească jurământul a trei din cei șase judecători nominalizați de parlament, în timp ce președintele instituției, Bogdan Swieczkowski, a blocat preluarea funcției de către judecători aleși de actuala majoritate parlamentară.

Criza constituțională din Polonia s-a reamplificat la sfârșitul lunii octombrie 2026 pe fondul unui conflict juridic și politic deschis privind controlul Tribunalului Constituțional .