Gigantul chinez BYD lucrează cu Nvidia și Uber la taxiurile fără șofer. Când ar putea ajunge „conducerea inteligentă” și în Europa

Stella Li a avut prima ei vizită în România, explicând că BYD investește masiv în cercetarea și dezvoltarea sistemelor care le-ar putea permite, în viitor, mașinilor să circule fără intervenția șoferului, potrivit Antena 3 CNN.

Compania lucrează inclusiv cu parteneri precum Nvidia și Uber pentru dezvoltarea acestor tehnologii, declară vicepreședinta companiei.

„BYD alocă resurse importante de cercetare și dezvoltare pentru proiectele de taxiuri autonome și lucrează cu parteneri precum Nvidia și Uber pentru a îmbunătăți experiența de condus”, a declarat Stella Li.

BYD vrea să introducă tehnologii de conducere inteligentă în Europa în următoarele 15 luni

Li a precizat că BYD are deja o echipă dedicată dezvoltării taxiurilor autonome și, în paralel, gigantul chinez lucrează la sisteme de conducere inteligentă, pe care intenționează să le aducă pe piața europeană în aproximativ 15 luni.

„Avem deja o echipă dedicată acestui domeniu. În paralel, dezvoltăm ceea ce numim tehnologie de conducere inteligentă, deoarece autoritățile nu permit încă utilizarea termenului de conducere complet autonomă pentru aceste sisteme.

Planul nostru este să introducem această tehnologie în Europa în următoarele 15 luni”, a explicat Stella Li.

Reducerea accidentelor rutiere, unul dintre obiective

Aceasta a subliniat că unul dintre principalele obiective ale companiei este reducerea accidentelor rutiere prin folosirea noilor tehnologii.

„Obiectivul final este să reducem accidentele rutiere la zero și să oferim mai multă siguranță șoferilor și pasagerilor”, a spus vicepreședinta BYD.

Potrivit acesteia, peste două milioane de oameni își pierd viața anual în accidente rutiere la nivel mondial, iar sistemele de conducere inteligentă și autonomă ar putea contribui la reducerea numărului de victime.

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