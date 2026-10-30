Peste 160.000 de tineri se pregătesc să iasă în stradă în Germania, „după modelul francezilor”. Poliția mobilizează mii de agenți

Manifestațiile, inspirate de protestele din Franța, sunt anunțate în orașe precum Berlin, Frankfurt și Köln. Organizatorii spun că vor să atragă atenția asupra problemelor cu care se confruntă tinerii și asupra faptului că vocea lor nu este ascultată.

„Suntem ucenici, liceeni, elevi de gimnaziu şi studenţi. Ne-am reunit prin intermediul reţelelor sociale pentru că ne-am săturat ca tinerii să nu fie ascultaţi”, a declarat vineri Kaja Schwab, o studentă de 23 de ani din Berlin și una dintre purtătoarele de cuvânt ale mișcării, într-o conferință de presă online.

Organizația reprezentativă a elevilor nu participă la proteste

Mișcarea „Gen Z regelt”, al cărei nume înseamnă „Generația Z se ocupă de asta”, reunește tineri născuți între 1995 și 2012. Printre principalele nemulțumiri se numără reducerea fondurilor pentru școli, licee și universități.

Situația diferă însă de la un land la altul, deoarece educația este responsabilitatea regiunilor, nu a guvernului federal.

BSK, organizația care reprezintă elevii din mai multe regiuni ale Germaniei, a anunțat că nu va participa la manifestațiile de sâmbătă. Reprezentanții săi au criticat lipsa de transparență a grupului organizator și au cerut proteste pașnice pe 20 noiembrie, pentru îmbunătățirea condițiilor din școli.

Joi, Amy Kirchhoff, purtătoarea de cuvânt a BSK, a spus că un marș la Berlin alături de „Gen Z regelt” este „prea riscant”, din cauza unor apeluri la mobilizare care conțin uneori mesaje violente.

Poliția mobilizează mii de agenți, iar magazinele își protejează vitrinele

Poliția germană pregătește câteva mii de agenți pentru ziua protestelor, de teama unor incidente asemănătoare celor din Franța.

Unele magazine de bijuterii și de haine de lux și-au protejat deja vitrinele, temându-se de jafuri. Îngrijorarea vine și pe fondul incidentelor de vandalism care au avut loc în Germania de Halloween în ultimii ani.

Organizatorii spun că nu susțin violența și că au suficienți voluntari pentru a coordona manifestația din Berlin și pentru a asigura siguranța participanților. Helen Brin, reprezentantă a mișcării, a făcut această declarație vineri.

Ministerul de Interne se teme de venirea unor grupuri radicale

Ministerul german de Interne este în contact cu autoritățile din Franța și Italia, deoarece se teme că la proteste ar putea veni militanți radicali din străinătate. Ministerul a precizat însă că manifestațiile pașnice ale studenților trebuie deosebite de acțiunile unor grupuri extremiste care ar putea încerca să provoace violențe.

Deocamdată, autoritățile spun că nu au informații despre planuri concrete de violență.

Ministrul german al familiei, Karin Prien, membră a CDU, le-a cerut tinerilor să nu răspundă provocărilor și, într-un interviu publicat vineri de săptămânalul Stern, ea i-a încurajat să protesteze și să se implice în partidele politice, dar le-a atras atenția că violența le-ar putea afecta cauza.