Alexandru Rogobete, replică pentru Ilie Bolojan după ce fostul premier a vorbit despre „eșecul” ministrului: „Nu aveţi nicio limită în a manipula oamenii?”

„Domnule Bolojan, cifrele nu mint, spre deosebire de dumneavoastră! Nu aveţi nicio limită în a manipula oamenii? Astăzi, minciuna şi manipularea au fost demontate cu cifre! Fostul premier Ilie Bolojan susţine public că eu nu am anticipat corect necesarul bugetar şi că de aici ar fi pornit criza din sănătate. Nimic mai fals!”, afirmă Alexandru Rogobete, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Ministrul Sănătăţii susţine că cifrele „demonstrează exact contrariul”.

„La începutul anului, am solicitat 660 de milioane de lei pentru finanţarea serviciilor de urgenţă. Ilie Bolojan a redus această sumă cu 200 de milioane de lei. Din pix! Pentru a putea raporta reduceri de cheltuieli şi un deficit mai mic. Astăzi (n. red. vineri), la rectificarea bugetară, serviciile de urgenţă au primit suplimentar cca. 200 de milioane de lei! Adică exact suma pe care aţi tăiat-o la începutul anului!”, afirmă Rogobete.

Rogobete îl acuză de ipocrizie pe Bolojan

„Cum facem acum, domnule Bolojan? Cine a greşit estimarea bugetară? Eu, care am solicitat banii necesari, sau dumneavoastră, care i-aţi tăiat cu ipocrizie? Aţi creat o criză financiară în serviciile de urgenţă, iar acum încercaţi să transferaţi responsabilitatea asupra celor care v-au avertizat!”, spune Alexandru Rogobete.

Ministrul mai susţine că „lipsa de viziune şi incapacitatea de a înţelege nevoile reale ale sistemului de sănătate nu pot fi ascunse la nesfârşit în spatele discursurilor despre deficit”.

„Nu poţi să tai 200 de milioane de lei, să provoci blocaje, să dai vina pe alţii şi apoi să te dai «salvator» pe la televizor! Domnule Bolojan, sănătatea oamenilor nu este un exerciţiu contabil şi nici un instrument de propagandă politică! Aţi făcut prea mult rău sistemului de sănătate şi aţi creat prea multe crize ca vorbele dumneavoastră să mai conteze! În rest, propagandă marcă înregistrată de tip «Bolojan»!”, conchide Alexandru Rogobete.

Bolojan, atacuri la adresa lui Rogobete și a PSD

Fostul premier Ilie Bolojan a afirmat, după ce Guvernul a aprobat prima rectificare bugetară din 2026 pentru finanţarea serviciilor publice şi continuarea investiţiilor, că „tot e bine” că PSD „şi-a adus aminte de urgenţele reale” şi „a abandonat şantajul cu blocarea rectificării până la prezentarea unor deficite măsluite”.

Bolojan a adăugat că ordonanţa de urgenţă de vineri confirmă „ce s-a moştenit”: deficit bugetar scăzut la 3,81% din PIB după primele 9 luni şi investiţii publice crescute cu peste 25 de miliarde de lei faţă de anul trecut.

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