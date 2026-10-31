Aceste investigații medicale gratuite se pot realiza la laboratoarele aflate în contract cu o casă de asigurări de sănătate.

Nu există un număr maxim de analize de care un pacient poate beneficia. Numărul investigațiilor este stabilit în urma consultului medical. Singura regulă este cea privind respectarea condițiilor de control.

Analize medicale gratuite ce pot fi decontate prin CNAS

Anexa nr. 1 a Ordinului Ministerului Sănătății și al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate cuprinde un număr de 15 poziții pentru investigațiile recomandate. Toate aceste teste sunt completate de medic, pe baza consultațiilor.

Pachetul de bază pentru investigațiile paraclinice (făcute în laboratorul de analize, independent de momentul internării în spital) conține analize de biochimie, hematologie, imunologie și microbiologie, dar și investigarea țesuturilor și celulelor.

Toate aceste investigații sunt realizate pe baza recomandării medicale. Deși sunt trecute în nomenclator, nu înseamnă că pacientul va beneficia de toate cele trecute pe listă.

Principalele investigații medicale trecute în pachetul de bază sunt:

Hemoleucograma și testele de coagulare

Analize pentru glicemie, colesterol și evaluarea funcției renale

Determinarea fierului, a enzimelor și vitaminelor

Analize imunologice și hormonale

Teste pentru anumite infecții (pe listă sunt trecute și infecțiile cu transmitere sexuală)

Investigații pentru depistarea hemoragiilor oculte

Unde pot fi efectuate gratuit analizele

În cazul persoanelor asigurate, biletul de trimitere trebuie emis de un medic specialist sau de familie. Ambii trebuie să fie în relație contractuală cu CNAS.

De asemenea, pentru gratuitate, și laboratorul de analize trebuie să fie în relație cu CNAS.

Pacientul poate opta pentru orice laborator, indiferent dacă se află sau nu în relație contractuală cu aceeași casă de asigurări ca medicul prescriptor.

Câte bilete de trimitere pot fi acordate într-un an

Legea nu a stabilit un număr maxim privind biletele de trimitere eliberate într-un an.

Dacă se constată că un pacient are nevoie de investigații suplimentare pentru stabilirea unui diagnostic, în acest caz se va elibera un alt bilet.

„Biletul de trimitere nu se dă la cererea pacientului, ci în urma unei evaluări medicale. În momentul în care o persoană vine în cabinet, se face un consult, iar medicul constată că are nevoie de analize medicale (…) Biletul de trimitere nu se dă la cererea pacientului, ci în urma unei evaluări medicale. În momentul în care o persoană vine în cabinet, se face un consult, iar medicul constată că are nevoie de analize medicale”, a declarat Sandra Alexiu, președintele Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov, potrivit Digi24.

Valabilitatea biletului de trimitere depinde de tipul documentului. Cele necesare diagnosticării unei boli acute sau subacute au o valabilitate de 30 de zile.

Cele necesare pentru stabilirea unui diagnostic în cazul unei boli cronice au 90 de zile valabilitate.

Astfel de documente medicale pot fi eliberate și persoanelor neasigurate, mai ales în condițiile în care se suspectează o boală virală, așa cum este hepatita, sau oncologică. În baza biletului de trimitere, și aceste persoane pot beneficia de analize medicale.