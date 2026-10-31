Cine ar vrea să locuiască aici? Case în formă de pantof, toaletă și melc. Pierre Cardin cucerit

Pentru unii proprietari, locuința ideală nu înseamnă confort sau lux. Inseamna șansa de a transforma o clădire într-o atracție pe care nimeni nu o poate uita.

O farfurie zburătoare „aterizată” în Tennessee

Dacă ar fi văzută de la distanță, mulți ar crede că este un decor de film SF. În realitate, Spaceship House există și poate fi admirată în statul american Tennessee.

Construită pe un deal, locuința seamănă izbitor cu o navă extraterestră. Ferestrele circulare, forma eliptică și poziționarea spectaculoasă îi dau impresia că poate decola în orice moment. Casa a devenit una dintre cele mai fotografiate locuințe neobișnuite din Statele Unite.

Pantoful uriaș în care au locuit oameni

În Pennsylvania se află una dintre cele mai celebre construcții excentrice din lume: Shoe House.

Ridicată de un producător de încălțăminte în anii 1940, clădirea are forma unui pantof gigantic. Nu este doar o sculptură decorativă, ci o locuință adevărată. Sunt camere ca orice camera de bloc amenajate în interiorul „călcâiului” sau „vârfului” pantofului. De-a lungul anilor, milioane de oameni au oprit pentru a o fotografia.

Casa fără unghiuri drepte

Casa pe care o descriem în rândurile de mai jos are un mare avantaj. Indiferent de cât de năzdrăvan ar fi copilul proprietarilor, nu poate fi trimis la colț. Fiindcă nu are colțuri!! Nautilus House din Ciudad de Mexico pare să ignore complet regulile.

Inspirată de cochilia unui melc marin, casa proiectată de arhitectul Javier Senosiain este plină de curbe și ferestre colorate. Interiorul seamănă mai degrabă cu decorul unui film fantasy decât cu o locuință obișnuită.

Hotelul-câine care primește turiști din toată lumea

În statul Idaho funcționează una dintre cele mai neobișnuite unități de cazare de pe planetă.

Dog Bark Inn este construit în forma unui câine uriaș din rasa beagle. Turiștii nu doar îl fotografiază, ci pot dormi chiar în interiorul său.

Hotelul a devenit atât de popular încât este considerat una dintre cele mai neobișnuite experiențe de cazare din America.

Casa-toaletă care a făcut înconjurul lumii

Puține construcții au stârnit mai multe reacții decât casa ridicată în Coreea de Sud sub forma unei toalete uriașe.

Clădirea a fost construită ca un mesaj dedicat igienei și sănătății publice. Aspectul său neobișnuit a atras atenția presei internaționale, transformând-o rapid într-un reper turistic.

Palatul care pare făcut din bule de săpun

Dacă există o clădire care pare desprinsă din viitor, aceasta este Palais Bulles din Franța.

Cunoscut drept „Palatul Bulelor”, complexul de pe Coasta de Azur este format din volume sferice și încăperi rotunde care sfidează complet arhitectura clasică. Privit de la distanță, pare un decor extraterestru sau o colonie construită pe o altă planetă. Nu e de mirare că ciudata casă i-a atras atenția lui Pierre Cardin care a și cumpărat-o în 1992. De-a lungul anilor, proprietatea a găzduit petreceri exclusiviste, prezentări de modă și evenimente frecventate de celebrități din întreaga lume.

Iar dacă majoritatea visează la o casă cu grădină și terasă, există și oameni care aleg să locuiască într-un pantof uriaș, într-un câine sau într-o clădire care pare pregătită să decoleze spre altă galaxie.