Karol Nawrocki acuză guvernul polonez de preluarea prin forță a Tribunalului Constituțional. Președintele convoacă de urgență partidele parlamentare

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, acuză guvernul condus de Donald Tusk că a încălcat ordinea constituțională a țării și că a preluat prin forță o instituție fundamentală a statului. Într-o declarație publicată de Cancelaria Președintelui pe platforma X, Nawrocki susține că la Tribunalul Constituțional au avut loc acțiuni ilegale și cere retragerea forțelor trimise de executiv în zonă.

Liderul de la Varșovia a anunțat, totodată, convocarea unor consultări urgente cu reprezentanții formațiunilor parlamentare, pentru a găsi o soluție de stabilizare a situației politice și de restabilire a ordinii constituționale.

În mesajul său, Nawrocki afirmă că în cursul nopții a avut loc o încălcare a ordinii constituționale a Republicii Polone și o preluare prin forță a unui organ constituțional al statului. Președintele spune că a discutat cu prim-președintele Curții Supreme, Zbigniew Kapiński, care, potrivit declarației sale, nu consideră legale acțiunile persoanelor care și-ar fi asumat nejustificat autoritatea în cadrul Tribunalului Constituțional.

Președintele polonez susține că a discutat cu prim-președintele Curții Supreme, Zbigniew Kapiński, care împărtășește poziția sa privind nelegalitatea acțiunilor desfășurate de persoanele care și-ar fi asumat conducerea Tribunalului Constituțional. Nawrocki a cerut retragerea forțelor de ordine trimise de guvern în zona instituției și restabilirea ordinii juridice. Totodată, acesta a precizat că i-a permis vicepreședintelui Tribunalului Constituțional, judecătorul Bartłomiej Sochański, să intre în sediul instituției, pe care îl consideră în continuare ocupantul legal al funcției.

Consultări urgente cu partidele parlamentare

Un alt anunț important din declarația președintelui este convocarea unor consultări urgente cu reprezentanții formațiunilor politice din Parlament. Întâlnirea ar urma să aibă loc sâmbătă, 31 octombrie, și are ca obiectiv stabilizarea situației politice și restabilirea ordinii constituționale.

Președintele polonez a invocat inclusiv o amenințare la adresa securității interne a țării. La finalul mesajului, acesta le-a mulțumit persoanelor adunate în fața Tribunalului Constituțional, despre care a spus că au ieșit să apere Constituția Poloniei.

Cum a izbucnit conflictul din Polonia

Criza s-a amplificat vineri, după ce judecătoarea Anna Korwin-Piotrowska a anunțat suspendarea președintelui Tribunalului Constituțional, Bogdan Święczkowski, pentru o perioadă de o lună. Decizia a fost contestată de tabăra politică apropiată de președintele Nawrocki.

În același timp, poliția a fost mobilizată în zona sediului Tribunalului din Varșovia, unde s-au adunat protestatari. Poliția a transmis că intervenția a avut loc în urma unor incidente și a unor informații privind posibile amenințări la adresa judecătorilor și angajaților instituției. Potrivit autorităților, polițiștii au acționat în perimetrul instituției, fără să intre în clădire.

Situația l-a determinat pe Karol Nawrocki să-și întrerupă vizita oficială în Senegal și să revină în Polonia. Președintele a anunțat că, într-un asemenea moment, trebuie să fie în țară, iar ulterior a ajuns la sediul Tribunalului Constituțional.