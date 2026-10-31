Marile puteri economice ale Europei pierd din viteză. Germania și Franța, în dificultate

Economia zonei euro dă semne de încetinire, iar cele mai mari economii europene nu reușesc să ofere motive prea mari de optimism. Franța a înregistrat o contracție economică în trimestrul al treilea din 2026, în timp ce Germania, principalul motor economic al Europei, a raportat o creștere de numai 0,2%. La nivelul întregii zone euro, avansul produsului intern brut a fost de 0,4%, sub nivelul din trimestrul precedent.

Potrivit datelor preliminare publicate de Eurostat, economia zonei euro a crescut cu 0,4% în perioada iulie-septembrie 2026, comparativ cu trimestrul anterior. Ritmul este mai redus decât cel de 0,6% înregistrat în trimestrul al doilea, dar peste estimările analiștilor, care anticipau o creștere de numai 0,2%, scrie News.ro.

La nivelul Uniunii Europene, economia a avansat cu 0,5%, după o creștere de 0,7% în trimestrul precedent. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, PIB-ul zonei euro a crescut cu 1,3%, iar cel al Uniunii Europene cu 1,5%.

Economia Europei

Cifrele ascund însă diferențe importante între economiile statelor membre. Franța a înregistrat o scădere de 0,1% în trimestrul al treilea, după stagnarea din perioada aprilie-iunie. Evoluția vine într-un moment dificil pentru economia franceză, afectată de incertitudinile politice, presiunile asupra finanțelor publice și costurile tot mai mari ale împrumuturilor.

Situația nu este cu mult mai încurajatoare nici în Germania. Cea mai mare economie a Europei a consemnat o creștere de doar 0,2%, după un avans de 0,3% în trimestrul al doilea. Datele publicate de Oficiul Federal de Statistică arată că evoluția a fost susținută în principal de o ușoară creștere a consumului, în timp ce investițiile au scăzut, iar exporturile au pierdut din dinamism.

Nici Italia nu a reușit să înregistreze o creștere economică în această perioadă. PIB-ul a stagnat, după un avans de 0,2% în trimestrul precedent. În schimb, Spania a continuat să aibă o evoluție mai bună decât principalele economii europene, cu o creștere de 0,6%. Același avans a fost raportat și de Olanda.

Unde a crescut economia

O evoluție aparte a avut Irlanda, unde economia a crescut cu 5,5%, însă Eurostat atrage atenția că aceste date sunt preliminare și trebuie interpretate cu prudență, din cauza particularităților economiei irlandeze și a informațiilor statistice încă incomplete. La polul opus, Lituania a raportat o contracție de 1%, cea mai mare scădere dintre statele pentru care erau disponibile datele.

Perspectivele economice rămân complicate pentru Europa. Prețurile ridicate la energie, tensiunile geopolitice și costurile de finanțare tot mai mari pun presiune asupra companiilor, consumatorilor și guvernelor. În plus, inflația în creștere complică deciziile Băncii Centrale Europene privind dobânzile. Piețele iau deja în calcul posibilitatea unei noi majorări a dobânzii în decembrie, în condițiile în care scumpirile riscă să se îndepărteze și mai mult de ținta de 2% a instituției.

Chiar dacă rezultatul zonei euro a fost peste așteptările economiștilor, încetinirea față de trimestrul anterior și dificultățile întâmpinate de Germania, Franța și Italia arată că redresarea economică este departe de a fi una uniformă.