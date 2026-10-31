De ce unii oameni par mai tineri decât vârsta din buletin? O nouă cercetare indică un suspect neașteptat

De ce două persoane născute în același an ajung să îmbătrânească atât de diferit? Este una dintre întrebările care îi preocupă de decenii pe cercetători. O nouă analiză sugerează că piesa lipsă din acest puzzle s-ar putea afla într-un loc la care puțini s-ar gândi: microbiomul intestinal.

Nu doar vârsta contează

O echipă de la University of Hawaii at Mānoa și citată de jurnaliștii de la Science Daily a analizat probe biologice prelevate de la peste o sută de adulți. Apoi, a comparat compoziția bacteriilor intestinale cu indicatori moleculari care arată cât de repede îmbătrânește organismul. Rezultatul a atras imediat atenția comunității științifice. Anumite tipare ale microbiomului au fost asociate cu un ritm mai lent sau mai rapid al îmbătrânirii biologice. Pe scurt, nu doar vârsta din cartea de identitate contează. Două persoane de 50 de ani pot avea, din punct de vedere biologic, organisme care îmbătrânesc în ritmuri diferite.

Bacteria asociată cu o îmbătrânire mai lentă

Printre microorganismele care au atras atenția cercetătorilor se află Bifidobacterium adolescentis. Aceasta este o bacterie despre care studiul arată că este asociată cu o îmbătrânire biologică mai lentă. La polul opus, o altă specie bacteriană, Succinivibrio dextrinosolvens, a fost corelată cu un ritm accelerat al îmbătrânirii.

Autorii studiului spun că microbiomul intestinal a explicat aproximativ 15% din variațiile observate în ceea ce privește viteza îmbătrânirii biologice. Chiar dacă procentul nu pare uriaș, este suficient de mare pentru a sugera că sănătatea intestinului joacă un rol important în felul în care organismul rezistă trecerii anilor.

Putem influența acest proces?

Aici apare partea cea mai interesantă. Spre deosebire de genele moștenite, microbiomul nu este fix. El se poate modifica în funcție de alimentație, activitate fizică, somn, tratamente medicale și alți factori legați de stilul de viață. Cercetătorii avertizează însă că studiul nu demonstrează că anumite bacterii încetinesc în mod direct îmbătrânirea. Legătura observată este una statistică. Oamenii de știință mai afirmă că sunt necesare cercetări suplimentare pentru a înțelege dacă modificarea microbiomului poate prelungi efectiv perioada de viață sănătoasă.