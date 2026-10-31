VIDEO Corespondență din Italia pentru Cotidianul. Proteste în zeci de orașe. Tinerii au ieșit în stradă împotriva scumpirilor și a politicilor guvernului Meloni. Tensiuni și confruntări cu poliția

Italia a fost scena unei ample mobilizări sociale, cu manifestații organizate în aproximativ 50 de orașe, în cadrul grevei generale convocate de sindicatul USB (Unione Sindacale di Base), transmite pentru Cotidianul Dan Boanță, jurnalist român în Italia.

Zeci de mii de studenți, elevi, profesori, muncitori și activiști au ieșit în stradă pentru a protesta față de creșterea costului vieții în Peninsulă, salariile care nu mai țin pasul cu inflația, chiriile tot mai mari care fac ca tinerii sa nu își poată permite o casă și reducerea investițiilor în serviciile publice.

Protestele au avut și o puternică dimensiune politică, manifestanții criticând guvernul condus de Giorgia Meloni pentru politicile economice și pentru prioritizarea cheltuielilor militare în detrimentul educației, sănătății și protecției sociale.

Printre revendicările principale se numără: creșterea salariilor și pensiilor, reducerea prețurilor la carburanți, energie și alimente, plafonarea chiriilor, protejarea locurilor de muncă și redirecționarea fondurilor publice de la înarmare către serviciile sociale.

O parte dintre participanți și-au exprimat solidaritatea cu populația palestiniană și opoziția față de războaie și militarizarea economiei.

Salvini restricționează greva din transporturi. Sindicatele denunță o limitare a dreptului la protest

Un subiect important al mobilizării l-a reprezentat conflictul dintre sindicate și guvernul italian privind dreptul la grevă.

Ministrul Infrastructurii și Transporturilor, Matteo Salvini, a semnat la 27 octombrie o ordonanță de precettazione, prin care a dispus amânarea grevei în mai multe sectoare de transport, inclusiv transportul public local, feroviar, aerian și maritim, invocând perioada de restricție legată de sărbătoarea din 2 noiembrie, când este comemorarea tuturor sfinților.

Decizia a fost contestată de sindicate, care a considerat-o nelegitimă și abuzivă anunțând că menține mobilizarea.

Sindicatul a acuzat executivul că răspunde nemulțumirilor sociale prin restricții și sancțiuni, în loc să rezolve problemele economice care au determinat protestele.

În acest context, manifestațiile reprezintă și o contestare mai amplă a politicilor guvernului Giorgia Meloni, în special a măsurilor economice și a direcției bugetare a executivului.

Ciocniri cu poliția în mai multe orașe

La Torino, poliția a intervenit în forță în Piața Castello, după escaladarea tensiunilor. La Vicenza au fost utilizate tunuri cu apă și gaze lacrimogene.

La Milano, aproximativ 30.000 de persoane au participat la manifestație.

La Roma peste 20 de mii de persoane au plecat în marș din fața Coloseumului în încercarea de a ajunge în fața guvernului.

Manifestanții au fost împiedicați să ajungă. Astfel au apărut grave ciocniri cu forțele de ordine.

De la Milano, o româncă stabilită în Italia de 23 de ani, Silvia Dumitrache, președinta Asociației Femeilor Române din Italia spune că este „o atmosfera extraordinară: tineri, tobe, trompete, parinți tineri cu copii, sindicatele”.

Veneția și Mestre: generația Z își face vocea auzită

Unul dintre punctele importante ale mobilizării din regiunea Veneto a fost Veneția.

Acolo unde tinerii au ieșit în stradă pentru a atrage atenția asupra dificultăților cu care se confruntă generația lor.

În centrul istoric al Veneției, studenții s-au adunat în Campo Santa Margherita și au pornit în marș către Piazzale Roma.

Potrivit presei locale, aproximativ o mie de persoane au participat la manifestație, printre care elevi, studenți, profesori, activiști și reprezentanți sindicali.

„Suntem generația Z, generația care se revoltă în toată Europa”, a declarat un militant al Centrului Social Morion, înainte de plecarea coloanei.

Mesajele tinerilor au vizat în special costul ridicat al vieții, dificultatea de a găsi locuințe accesibile, precaritatea locurilor de muncă și lipsa perspectivelor profesionale. Participanții au cerut mai multe investiții în educație și servicii publice, precum și reducerea cheltuielilor militare.

Unul dintre sloganurile manifestației a fost „Mai multe școli, mai puține bombe”, iar mesajul „Să ne recâștigăm viitorul” a sintetizat revendicările unei generații care consideră că oportunitățile lor sunt tot mai limitate.

Spre deosebire de alte orașe, marșul din centrul istoric al Veneției s-a desfășurat fără confruntări cu poliția.

Situația a fost diferită la Mestre, unde încercarea unei părți a coloanei de a continua pe un traseu interzis de autorități a provocat intervenția forțelor de ordine și rănirea ușoară a șapte polițiști.

O mobilizare socială cu implicații politice

Manifestațiile din 30 octombrie arată că nemulțumirile sociale din Italia depășesc revendicările strict sindicale. Studenții și muncitorii au adus în stradă probleme comune: scăderea puterii de cumpărare, nesiguranța locului de muncă, dificultatea accesului la locuințe și diminuarea perspectivelor pentru generațiile tinere.

Pentru guvernul Giorgia Meloni, mobilizarea reprezintă un semnal de contestare a politicilor economice și sociale, dar și o nouă confruntare cu sindicatele de bază și mișcările studențești.

În același timp, decizia lui Matteo Salvini de a limita greva în sectoarele de transport a deschis o dezbatere privind echilibrul dintre protejarea serviciilor esențiale și garantarea dreptului constituțional la grevă.

Dincolo de confruntările punctuale, mesajul transmis astăzi din piețele Italiei este unul comun: tinerii și o parte importantă a populației active cer mai multă siguranță economică, acces la educație și locuințe, salarii decente și un viitor în care resursele publice să fie orientate către nevoile sociale.

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