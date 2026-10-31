Paiele de hârtie ar putea dăuna mediului mai mult decât plasticul. Ce arată studiul comandat de guvernul sud-coreean

Studiul a comparat patru tipuri de paie în 16 categorii de impact, iar plasticul standard a obținut cel mai bun rezultat în zece dintre ele.

Liliana Vornicu
Paiele de hârtie ar putea dăuna mediului mai mult decât plasticul. Ce arată studiul comandat de guvernul sud-coreean

Studiul a comparat patru tipuri de paie în 16 categorii de impact, iar plasticul standard a obținut cel mai bun rezultat în zece dintre ele.

Un studiu comandat de guvernul Coreei de Sud arată că paiele de hârtie pot afecta mediul mai mult decât cele din plastic. Rezultatele au fost făcute publice de parlamentarul Kim Wi-sang, care a criticat atât guvernul, cât și organizațiile de mediu.

Patru tipuri de paie, analizate pe întregul ciclu de viață

Cercetarea a fost solicitată de Ministerul Climei, Energiei și Mediului de la Seul și a pus față în față patru variante: paiele de hârtie, cele obișnuite din plastic, cele din plastic biodegradabil și cele produse din plastic pe bază de trestie de zahăr, potrivit The Korea Herald. 

Pentru fiecare dintre ele, efectul asupra mediului a fost evaluat în 16 categorii, pe toată durata ciclului de viață, potrivit sursei citate.

Plasticul standard, cu cel mai redus impact în zece categorii

În 10 dintre cele 16 categorii analizate, paiele obișnuite din plastic au avut impactul cel mai mic. Printre aceste categorii se află schimbările climatice, toxicitatea umană și particulele în suspensie.

Paiele de hârtie au avut rezultate mai slabe. Impactul lor cancerigen, calculat pe întregul ciclu de viață, a fost de peste șase ori mai mare decât al celor din plastic.

Efectul lor asupra acidificării, adică asupra modificării pH-ului din sol și din apă, a fost de două ori mai mare, arată sursa citată.

Indicatorul cancerigen nu descrie un pericol direct pentru sănătatea celor care folosesc paiele, ci măsoară emisiile eliberate în mediu.

De ce ajung atât de rar la reciclare

Studiul a mai arătat că, în practică, paiele de hârtie se reciclează foarte rar, la fel ca toate celelalte tipuri de paie.

Din cauza dimensiunilor mici, ele scapă adesea utilajelor de sortare. În cazul celor din hârtie apare o dificultate în plus. Substanțele care le fac rezistente la apă îngreunează procesarea și cresc consumul de energie, conform aceleiași surse.

Majoritatea sud-coreenilor aleg plasticul

Preferințele populației merg în aceeași direcție. Studiul publicat luna aceasta a inclus un sondaj cu 1.001 respondenți din Coreea de Sud, iar 87,5% dintre aceștia au spus că preferă paiele din plastic. Cine vrea să evite atât hârtia, cât și plasticul poate folosi paie reutilizabile, din oțel inoxidabil sau din silicon, arată sursa citată.

Critici la adresa guvernului

După apariția rezultatelor, Kim Wi-sang a criticat atât autoritățile, cât și organizațiile de mediu. Într-un comunicat, parlamentarul a vorbit despre eșecul politicii guvernamentale: „Guvernul trebuie să recunoască eșecul politicii sale de ‹greenwashing›, care s-a concentrat pe materiale de înlocuire ineficiente”, a declarat Kim.

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